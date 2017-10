Spitalul Judeţean îşi trimite pacienţii la farmacii după medicamente

Deși a primit suficienți bani

Spitalul Județean își trimite pacienții la farmacii după medicamente

Lipsa medicamentelor din cadrul Spitalului Județean Constanța a fost în permanență o problemă semnalată de pacienți, dar și de unele cadre medicale. Nejustificată, însă, susține conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate, care susține că spitalul a primit cu aproape 4 milioane de lei mai mult la valoarea de contract, bani care ar trebui să acopere și necesarul de medicamente utilizate în spital, pentru bolnavii internați.În ultimii ani, bolnavii internați în Spitalul Județean Constanța s-au plâns că sunt puși de medici să își cumpere singuri tratamentele, o măsură pe care conducerea unității a luat-o pe fondul problemelor financiare din sistem. Mai mult, conducerea susține că, deși s-au alocat fonduri suplimentare pentru achiziționarea de medicamente, în continuare, medicii șefi de secție trebuie să întocmească referate speciale pentru achiziționarea de tratamente pentru cazurile grave.„În fila electronică a pacientului, apare, de pe secție, ceea ce i se prescrie pacientului, toți medicii din spital având acces la baza de date a farmaciei care aprovizionează spitalul. Deci, toate medicamentele care există în farmacie îi apar medicului și acesta trebuie să consulte lista și să vadă dacă medicamentul prescris bolnavului există în farmacie sau nu. Tot în mod electronic, se face și cererea pe baza căreia se eliberează tratamentul necesar, din farmacie către pacientul care are nevoie. Sunt anumite medicamente pe care nu le avem, dar asta pentru că la cele care se folosesc mai rar sau noi lucrăm pe anumite protocoale ca toate cererile să se facă pe denumirea comună inter-națională, nu pe cea comercială.Noi facem comenzi lunare pentru medicamente, dar există și foarte multe situații în care medicii șefi de secție întocmesc referate prin care cer anumite medicamente. Asta se întâmplă mai ales în cazul medicamentelor pentru cazuri speciale sau pentru medicamente foarte scumpe. Pe luna aprilie am cheltuit în plus față de ceea ce am cumpărat ca medicamente, pe baza referatelor făcute de medici și aprobate de către medicii șefi de secție și medicii curanți, medicamente în valoare de 70.000 de lei. Deci, acestea sunt referate care au venit și au fost aprobate de directorul medical și de manager, pentru că erau medicamente pe care nu le aveam în momentul respectiv sau erau în cantități insuficiente”, a declarat, managerul Spitalului Județean Con-stanța. Dănuț Căpățână.Potrivit conducerii CJAS, valoarea contractuală a spitalului a crescut cu aproape 4 milioane de lei față de 2012, lucru care ar trebui să se reflecte și în aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare a instituției.„Valoarea de contract a Spitalului Județean a fost de 7,2 milioane de lei la începutul lui 2012, valoare care a crescut până la finele anului și a ajuns la 8,5 milioane de lei. Acum, instituția are 11 milioane de lei pe lună, ceea ce presupune că spitalul nu ar mai fi trebuit sa aibă probleme cu stocurile de medicamente, deci pacienții nu ar trebui să mai fie trimiși să le cumpere”, a declarat Dragoș Poteleanu, pre-ședintele CJAS.Pe de altă parte, managerul spitalului susține că „suma lunară primită de la Casă este de 9,8 milioane de lei, bani care sunt la limită pentru cheltuielile instituției”, a declarat managerul.Luate la rând, secțiile se confruntă ba cu numărul insuficient de paturi, ba cu prea puține medicamente, însă medicii susțin că, față de anii precedenți, situația este ceva mai bună.„Există o netă ameliorare în aprovizionarea cu medicamente pe secțiile de ginecologie, și asta se observă evident. Când există necesitatea unor medicamente foarte scumpe, se întocmesc referate speciale și conducerea le aprobă mereu. Sigur că, în ciuda condițiilor mai bune, sunt medicamente pe care și le mai procură pacienții, medicamente care sunt pentru administrare orală sau medicamente care pot fi prescrise în ambulatoriu, dar pacienții necesită internare. Nu putem să nu reamintim faptul că, în condițiile în care sistemul este clar subfinanțat, în nicio unitate medicală nu sunt suficiente medicamente”, a declarat dr. Vlad Tica, șeful secției de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Județean.La secția de neurologie, în schimb, pe lângă lipsa anumitor medicamente, medicii semnalează numărul insuficient de paturi.„Față de anii precedenți, situația este mult mai bună în privința medicamentelor, dar există o incidență extrem de crescută a accidentelor vasculare cerebrale, lucru care a făcut ca toate cele 75 de paturi să fie ocupate. Acum, de exemplu, intrăm în gardă fără paturi goale”, a declarat dr. Anca Hâncu, șefa secției de neurologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Bolnavii, însă, spun că medica-mentele le sunt prescrise pe simple hârtii, nesemnate și neparafate și că nu pot să își ceară banii înapoi după externare. „Ne scriu pe hârtiuțe me-dicamentele și ne trimit cu ele la farmacie. Și cum să justifici că ai cumpărat medicamente cât ai fost internat dacă n-ai nimic la mână semnat de ei?”, ne-a spus un pacient.