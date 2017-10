Spitalul Judeţean Constanţa, "în gardă" pentru vacanţa de 1 Mai

Spitalul Județean Constanța, "în gardă" pentru vacanța de 1 Mai

Ca în fiecare an, în mini-vacanța de 1 Mai, Spitalul Județean Constanța este unitatea sanitară cea mai solicitată. Din acest motiv, conducerea spitalului are pregătite materiale sanitare și medicamente pentru această perioadă. Medicii susțin că au întocmit și gărzile pentru fiecare secție în parte, urmând ca valul de pacienți ajuns la serviciul de urgență să fie preluat de specialiști.„Fiind unitatea sanitară cu cea mai mare adresabilitate din județ, Spitalul Județean este pregătit pentru valul de pacienți pe care cu siguranță îl vom avea în această perioadă, atât cu materiale sanitare, cât și cu medicamente. Avem gărzi pentru toate departamentele, însă punem accentul pe serviciul de urgență, cel mai solicitat în astfel de momente.Recomandăm, ca în fiecare an, ca populația să nu facă excese nici la consumul de alcool și nici în privința alimentației, pentru a evita supraaglome-rarea spitalului”, a transmis managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.