Spitalul Judeţean Constanţa, finanţare mai mare pe 2014

Spitalul Județean Constanța, finanțare mai mare pe 2014

După ce au intrat în conflict din cauza subfinanțării, Spitalul Județean Constanța și Casa de Asigurări de Sănătate au încheiat, pe 17 octombrie, o convenție prin care spitalul va primi 20 de milioane de lei, din care, ieri, s-a efectuat prima plată de 9 milioane în conturile instituției medicale constănțene. Suma depășește cu puțin 50% din suma pe care Casa are obligația să o plătească prin-tr-o hotărâre judecătorească drept cheltuieli de judecată, potrivit președintelui CJAS.„Instituția Casei a avut restanțe din anii anteriori la capitolul finanțare pentru Spitalul Județean, iar noi am încercat să schimbăm această situație. Am avut mai multe discuții de la preluarea mandatului la șefia Casei Naționale a domnului Cristian Bușoi și s-a semnat o convenție de plată între instituții pentru o parte de bani plătită acum și restul în decursul anului viitor. Restul de bani se vor achita, potrivit acestei convenții de plată, până la sfârșitul anului 2014.A fost posibilă această finanțare pentru că spitalul a câștigat în instanță procesul cu Casa, dar și pentru că au existat numeroase discuții la nivelul instituțiilor implicate de a se plăti eșalonat.De fapt, nu sunt luați bani dintr-o parte pentru a se folosi în acest scop, ci se folosesc cei de la cheltuielile de judecată pentru procesul ce a avut în discuție perioada mai-decembrie 2003”, a declarat președintele CJAS Constanța, Dragoș Poteleanu.