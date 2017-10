Spitalul Judeţean, asaltat de pacienţi

Spitalul Județean, asaltat de pacienți

În condițiile în care numărul pacienților care ajung la serviciul de urgențe se dublează pe timpul verii, conducerea Spitalului Județean Constanța a decis suplimentarea cadrelor medicale cu cinci medici și patru asistente medicale. Nefiind din oraș, aceștia vor fi cazați, pentru trei luni, în camere închiriate în campusul Universității „Ovidius” din Constanța.„Suplimentarea cadrelor medicale pentru Unitatea de Primiri Urgențe presupune reducerea timpului de așteptare din urgență și preluarea cazurilor în condiții mai bune. Cele cinci cadre medicale care dublează garda din această secție nu trebuie să fie în permanență la spital, deci condițiile de lucru sunt foarte permisive. Fiind vorba de medici tineri, consider că oferta noastră nu a venit decât ca un plus de experiență, plus că, pe toată perioada șederii la Constanța, vor avea asigurate și mesele”, susține managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.Nu mai puțin de 15.000 de constănțeni și turiști au ajuns, vara trecută, la Spitalul Județean Constanța, cei mai mulți din cauza traumatismelor cauzate de accidentele rutiere și a suferințelor cardiace. Medicii susțin că jumătate dintre aceștia au trecut pe la secția de urgențe.