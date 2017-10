Spitalul Judeţean angajează chirurgi plasticieni

Spitalul Județean angajează chirurgi plasticieni

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Constanța are în plan modernizarea depar-tamentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă în toamna aceasta. Din acest motiv, unitatea sanitară are nevoie de medici specialiști în acest domeniu și a publicat un anunț pe pagina de internet a spitalului. Potrivit dr. Mihnea Avram, consilier pe probleme medicale în cadrul Consiliului Județean Constanța, cu ocazia reabilitării și dezvoltării secției vor fi angajați patru medici specializați în chirurgie plastică.Examenul este programat să se desfășoare în perioada octombrie - noiembrie. Dr. Avram a mai spus că vor fi scoase la concurs patru posturi de medici în specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, adică două posturi de medic primar sau specialist și două posturi de medic rezident în ultimul an. Persoanele interesate pot afla mai multe informații despre concursul de ocupare a posturilor în departamentul de chirurgie plastică a Spi-talului Județean chiar de la dr. Mihnea Avram, la numărul de telefon 0722/236.801.