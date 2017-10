Spitalul de boli Infecţioase Constanţa: „Noi nu am pus pacienţii să cumpere medicamente sau materiale sanitare“

Spitalul de boli Infecțioase Constanța: „Noi nu am pus pacienții să cumpere medicamente sau materiale sanitare“

Spitalul de boli Infecțioase Constanța este una dintre puținele unități medicale din județ în care pacienții nu au grija medicamentelor sau a materialelor sanitare. Conducerea susține că, deși bugetul pe care instituția l-a primit anul acesta de la Casa de Asigurări de Sănătate a fost destul de mic, echipa a reușit să aloce fonduri pentru a cumpăra tot ce trebuie. „Deși am avut un buget destul de mic, «am strâns cureaua» și am reușit să administrăm banii în așa fel încât să nu avem aceleași probleme ca celelalte spitale. Noi nu am pus pacienții să cumpere medicamente sau materiale sanitare ca alte unități sanitare. Mai mult, am realizat și un buget destinat tratamentelor care vor fi utilizate în perioada sărbătorilor și la începutul anului viitor, fapt pentru care nu vor fi probleme în unitatea noastră”, a declarat managerul Spitalului de boli Infecțioase Constanța,dr. Stela Halichidis.Managerul se arată încântat și de faptul că reabilitarea unității sanitare este aproape de final. „Am avut 60.000 de lei din partea Primăriei pentru reabilitarea termică a întregii clădiri. Ne bucurăm că am reușit să facem aceste schimbări pentru că în cadrul spitalului nu s-au făcut astfel de lucrări de foarte multă vreme ș erau necesare”, a completat managerul spitalului.