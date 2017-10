Spitalul de Arşi, închis parţial după scandalul "Pacient mâncat de viermi"

Spitalul de Arși, închis parțial după scandalul "Pacient mâncat de viermi"

Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București a fost închis parțial de Ministerul Sănătății, în urma unui scandal privind contaminarea unui pacient cu larve. La acest caz s-a adăugat și situația unei femei care a murit din cauză că i s-a făcut transfuzie de sânge cu o grupă greșită. În acest caz a fost deschis dosar penal.Citește și PACIENȚI MÂNCAȚI DE VIERMI, LA PROPRIU! IMAGINI ȘOCANTE FILMATE DE UN MEDIC. Bărbatul din video a decedat ulterior „Încep prin a spune cât de mult regret situația pacientului de la Spitalul de Arși. Spitalul de Arși se află într-o situație gravă, și nu de ieri, de azi, o cunoaștem de la Colectiv. În noiembrie am fost acolo ca volunar. În ultimele două luni, am avut deja multe situații de criză. În weekendul cu explozia de la Valea Cascadelor, am fost la Spitalul de Arși, am văzut condițiile, iar domnul doctor Cătălin Cîrstoveanu a făcut voluntariat acolo o noapte, cu două asistente de la Marie Curie, pentru a ajuta personalul de acolo și pentru a face un raport pentru mine. Acel raport înregistrează o situație care nu este cu mai puțin gravă față decât ce ați văzut azi. E singurul spital pentru marii arși, unde avem medici care pot trata marii arși. Cât timp nu ai o instalație de climatizare, cât ai ochiuri de geam cu plasă și muște, ai o problemă majoră. Pacientul respectiv fusese operat, dar nu i s-a făcut baia terapeutică; am înțeles că așa este protocolul”, a declarat Vlad Voiculescu, potrivit realitatea.net.