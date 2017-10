Spitalul CFR Constanţa va fi privatizat sau va trece la Universitatea Ovidius?

Spitalul CFR Constanța va fi privatizat sau va trece la Universitatea Ovidius?

Spitalul CFR Constanța se află pe marginea prăpastiei, după cum susține chiar conducerea insti-tuției. Și asta pentru că, de la preluarea de către Ministerul Sănătății a spitalului, problemele financiare nu mai contenesc. Odată cu ele, numărul pacienților se micșorează de la o lună la alta, spre disperarea medicilor.Pentru a cere sprijin, conducerea spitalului a mers în audiență la noul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu. „Așa cum am avut nenumărate întâlniri cu fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu, am decis să expunem problemele spitalului și noului ministru, Nicolae Bănicioiu. Vineri am fost la o audiență și am prezentat și un memoriu în care am solicitat sprijin și în care am spe-cificat că avem nevoie de bani pentru a rezolva pro-blemele financiare. S-a ridicat problema să fim preluați de o altă entitate, adică de Universitate, însă condiția este ca ambele părți să fie de acord, iar noi nu am primit niciun răspuns în acest sens. Voi avea o întâlnire și cu sindicatele pentru a discuta problemele și vom lua în calcul toate variantele. Cred că ne paște privatizarea, având în vedere că avem datorii atât de mari”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, dr. Dorel Oprea, directorul Spitalului CFR Constanța.Din banii primiți de la CJAS, spitalul plătește mai mult de jumătate datorii către ANAF și furnizori. Situația este cu atât mai disperată cu cât directorul susține că anul trecut le-a oprit medicilor câte 20% din salarii, bani pe care nu a reușit nici până astăzi să îi restituie. „Medicii au fost extrem de binevoitori când le-am propus să oprim cei 20% din salarii, pentru a remedia cât de cât situația, dar nu putem munci la infinit în aceste condiții. În prezent, toți banii merg către ANAF, ceea ce face ca situația să fie foarte gravă”, mai spune directorul spitalului.Până pe 20 fe-bruarie, toate unitățile medicale din țară au fost obligate să realizeze un plan de reorganizare pe care să îl trimită către Ministerul Sănătății și care să conțină un plan de eficientizare a activității fiecărui spital. Potrivit conducerii Spitalului CFR, acest plan viza mutarea secției de chirurgie în cadrul Ambulatoriului CFR cu sediul pe bulevardul I.C.Brătianu, urmând ca secția de boli interne să fie comprimată în sediul de pe Bule-vardul 1 Mai, un pas care urma să reducă din cheltuielile pe care instituția le are în port. „Părăsirea portului a fost gândită ca o reducere a cheltuielilor pe care le avem și pe care deja nu le mai putem acoperi. E adevărat că și mutarea în ambulatoriu necesită investiții, însă nu atât de mari ca și cheltuielile. Pe de altă parte, în sistemul medical este haos, iar noi nu putem decât să avem o întrevedere cu sindicatele și să sperăm că vom găsi o soluție care să salveze spitalul. Nu ne dorim ca în toată această situație să aibă de suferit pacienții și nici să scădem calitatea actului medical”, a completat dr. Dorel Oprea.