Spitalul CFR Constanţa, la un pas de colaps: „Am ajuns să muncim pentru ANAF!“

5

Mafia din sistem

Daca spitalul acesta parazit CFR port nu este corupt si are personal bine pregatit ce aia .... mea se plang de ce nu trateaz starainii cum fac nemti turci rusi greci. Sau sunt doar niste paraziti stai linistiti ca si eu daca auzeam si probam caliatea servicilor lor in 30 de zile judeteanu dadea faliment, dar fac pariu ca la fel ca si la Ins. Cantacuzinou este epidemie de germeni scuze genii anonime , pai de ce nu fac operati pe creier inima trasplant de organe. Sau daca sunt asa buni veneau starinii si ii luau sau plecau ei in strainate sunt buni ca asa spune piata chiliei su periferia orasului si toti retardati daca sunt buni sa vedem si noi cum vin mii de straini sa se opereze si oricum de ce nu pleca ei inafara sau sa-si faca aici cabinete private in orasi si clinici sau le este lene ard gazul pe banii satului si au tupeu sa ceara banii . In momentul cand vin la spitalul lor vreau sa vad intins covor rosu si cum ies cu taraga sau caruciorul sa ma ea iar la plecre la fel cain tari civilizate , iar dr sa-mi vb numai in englez germana sau fraceza iar documentele sa fie tradus ein 5 limbi sa-mi fie de folos si mie in Elvetia ca aceeia sunt civilizati nu ca romani vorbesc 4-5 limbi nu au dizabilitati si nevoie de logopet pt propia limba pana si unguri vb mai mine romana ca romani. Masa sa mi se de ala ora fixa la pat ca in occidet . La plecre din spital de la recepte sa sune taxi sau sa ma duca cu ambulanta acsa daca se poate sa-mi dea si 100 de euro de buzunar daca nu au un set de medicamente cum se face in Occident . Dr si personalul halate apretate colorate dupa grade si ecusoane mari cu faata nu cu spatele ca sa stim cu ce rrom avem deaface , iar personalul sa nu tipe urle la pacienti si sa aiba o garmatica impecabila atat in romana cat si in italiana fraceza germana engleza ca alfel ii scuip in ochi si le sparg capul ii consider degenerati genetic. Personalul tuns netuns sa aiba freza facuta culori bengoase freze bengoase, iar spiatalul sa aibe web sait unde pe camera apartinatori sa vada no-stop daca personalul bate pacientul si daca ii da de mancare si tratament . Cnd pleca pacientul si can dvine sa primeasca un pliant si un tricou cu emblema spitalului si o ceasca sau olita cu emblema dupa preferinte. Doctori la pacienti mai vechi si imobilizati sa vina si la domiciliu s ii consulte sau trateze. Abea atunci aveti dreptul sa va considerati abea in lumea a 2 un spiatl de tara sarac din Franta sau Germani un dispensar pana atunci nu , chiar si atunci avand in vedere ca romanii sunt recidivisti sa stiti ca mereu veti fi pusi sub semunul???? Nu pacaliti pe nimeni. Si nu mai fiti obraznici daca nu aveti pacienti mergeti la Judetean la Urgenta si furatii a face un bine scuza mijloacele defapt nui furati ii preluati pt ca o persoana ce nu este extrem de garva si sta de 6-12 h in urgenta si nimeni nul baga in sema poti sa te duci il ei de mana si ii propui sa mearga la CFR prot daca va este lene murita ma dati faliment. Ducetiva la gara si abordati pe batrai si la autogara sa vedeti ca toti peste 60 de ani au nevoie macra de niste investigati dar daca nu vine muntele la mohamed vine mohamed la munte , daca stati la colivie si faceti 3 randuri de perne la fund pe scaun o sa muriti d efoame, nu este o rusine sa salvezi oameni pe strada sau de la alte spitale este o rusine sa tipi sa urli si sa cersesti bani desi nu faci nimic muiameam pssmagi , Dumnezeu iti da dar nu iti baga si in treasta. Probabil ca aveti o echipa de rahat ca si voi si vreti multe dar nu stiti nimic si mai aveti si lene. La munca nu la cersala iesiti la Gara CFR si la autogara si abordati batrani peste 60 de nai luati cu masina personala sau ambulata si aveti pacienti facetile macra investigatii , macr un fel de dispensar . Sunteti penibili va sufalti muci pe aici si cersiti batista sunt atati dr tinri care vand ziare in starda sau fac de taximetristi ca nu au spaga 10.000 de euro pt un post si voua va este lene s aiesiti la Urgenta la Judetean si sai luati pe aia care nu sunt gravi 50% nu sunt gravi din 100 cat satu si asteapta daca strigi de 2 ori in sala cei acre nu sunt foarte gravi si vor s afie vazuti si tratati in maxim 1 ora sa vina la CFR Spital sau Port sa vezi ca juma de sala vin de exemplu o luxatie o fractura usoara o indigestie etc puteti sa o tratati voi asta dac stiti si aveti dotare daca nu tb sa va inchida si fara paraerede rau dar nu sponsorizam paraziti. Aveti aparte X-Ray aveti EKG ECO TC EEC Biorezonanta Scaneer Spirometru Cononoscopie Rectoscopie Sala de operatie laparoscopica Dentist Monitoare in fiecre sla si pat si oxigen internet si cablu in saloane aer conditionat si jaluzele , bolnde in mini si baieti muschiulosi ??? O imagine spune cat omie de cuvinte. Aveti parfumate saloanele si pe culori . Aveti lift si arapa pt carucior . Bucatarul afce mancare Italieneasca si fratuzeasca. aveti jacuss, piscina parcare, balneofizioterapie, masaj,salon de coafura penichiura mini bar sau restaurant gradinita pt copi caini pisici jivine. De ce nu editati un ziar online pe faceboock sau blog cu descoperirile voastre stintifice sau cu comentarii stintifice ca sa ne luminam si noi ca sunteti cei mai muni din tara daca nu doar plagiatori nu mai mintit intre 18 milioane de prosti mai exista si fete ca mine o sa va verific la sange ca nu plagiati articolele. Sincer miar place sa se auda de descoperiirile de la aceste spitale si comentariile lor stintifice foarte bine documentate care aduc noi ipoteze si teori pana atunci nu sunteti dect niste analfabeti niste ciori tuciuri crau crau care cersesc si sunt lenesi si incompetenti. Paraziti istemului de sanatate.