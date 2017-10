Spitalul Acibadem, prezent şi în Constanţa. De ce servicii pot beneficia constănţenii

Spitalul Acibadem, prezent și în Constanța. De ce servicii pot beneficia constănțenii

Începând de astăzi, pacienții constănțeni care au nevoie de a doua opinie medicală sau pur și simplu vor să beneficieze de servicii medicale de top, pot beneficia de un punct de informare medicală ce aparține Acibadem Hospitals Groups din Turcia.Biroul de informare pentru pacienții din Constanța va asista persoanele care au nevoie de tratamente complexe de sănătate, prin evaluarea dosarelor medicale, stabilirea programărilor, găsirea soluțiilor de finanțare pentru pacienții cu posibilități materiale reduse împreună cu fundațiile partenere sau oficialități locale.De asemenea, prin parteneriatele încheiate între companiile de zbor și Acibadem, pacienții pot accesa toate serviciile conexe, adică transferul de la aeroport la unitățile sanitare dn Turcia, translatori în limba română, asistență în ceea ce privește asigurările medicale, servicii de cazare și transport.Reprezentanța Acibadem din Constanța a fost inaugurată în prezența Andreei Marin, pacientă a grupului medical.„Când am pășit pentru prima dată în spitalul Acibadem Fulia, una dintre unitățile sanitare aparținând Grupului Acibadem Hospitals Groups, am simțit că atmosfera nu este una de spital, așa cum eram obișnuită din țară, ci mai degrabă una de spectacol, având în vedere că în recepția spitalului era un pian la care cânta cineva. Am stat internată doar câteva zile și după un tratament de șase luni, am redevenit la starea de sănătate inițială, deși nu mai credeam că voi găsi o soluție medicală care să mă scoată din acest impas”, a declarat Andreea Marin, președintele Fundației „Prețuiește Viața”.Drumul până la un diagnostic corectPacienții care își doresc să beneficieze de serviciile Acibadem Hospital au sprijinul reprezentanților biroului de informare Acibadem Constanța.Astfel, de la depunerea dosarului medical, ce va fi tradus în limba turcă pentru ca specialiștii turci să îl poată interpreta și până la diagnosticare sau sfaturi medicale nu este decât un pas.„Pacienții constănțeni pot depune în cadrul biroului nostru dosarele medicale și, în câteva zile, specialiștii Acibadem le vor trimite răspunsul și recomandările de urmat. În orice caz, le facilităm accesul la informații medicale, dar și la servicii medicale de excelență. Decizia de a veni mai aproape de pacienții din Constanța și din întreaga zonă a Dobrogei a venit, de altfel, ca urmare a cererii crescute pentru accesarea serviciilor medicale din Turcia, acestea fiind cunoscute pentru performanță și înaltă calitate”, a precizat Corina Ardelean, reprezentantul biroului Acibadem de informare a pacienților în Constanța.Schimb de experiență între mediciDincolo de oferirea soluțiilor moderne de sănătate pentru pacienți, grupul Acibadem se axează pe dezvoltarea colaborărilor academice și științifice, dar și a schimbului de experiență între cadrele medicale constănțene și cele din Turcia.Un astfel de parteneriat a fost inițiat și împreună cu Spitalul Județean Constanța, prin care un grup de asistente medicale a efectuat deja un curs de specializare în cadrul Spitalelor Acibadem din Turcia.Acibadem este cel mai mare și cel mai apreciat furnizor privat de servicii medicale din Turcia din 1991. Din grupul Acibadem fac parte 17 spitale și 13 clinici ambulatorii. Acibadem este un centru de referință pentru multiple tratamente complexe ce implică tehnologii ultramoderne și experiență vastă.