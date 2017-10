Spitalele din Constanţa, blocate. Asistentele medicale sunt în grevă

2

minciuni

unu are perfecta dreptate. cum poate sa spuna o asistenta ca moare de foame cand in realitate au salarii frumoase, s-au ce pretind ca au scoala? domnilor din guvern luati listele cu salarii la control si o sa vedeti realitatea. nu merita nimic. sunt cu ochii dupa spaga care o ia de la amaratii care vin de nevoie in spitale. salariul minim este de mizerie si ei vor mai mult . RUSINE javrelor din sistemul sanitar, o sa primiti un c---t. poate vi se va diminua salariul si o sa vedeti ce bine este.