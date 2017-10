Spitalele constănţene încep 2011 fără datorii

Spitalele constănțene încep 2011 fără datorii

Conducerile spitalelor din județul Constanța au vrut să respecte tradiția, care spune că nu trebuie să intri în noul an cu datorii. Așa că, la finalul lui 2010, au achitat restanțele bănești pe care le aveau către furnizorii de medicamente sau de utilități. Astfel s-a procedat la Spitalul Județean Constanța. Dr. Dan Căpățână, managerul unității, ne-a declarat că au fost achitate, pe parcursul anului trecut, inclusiv arieratele făcute de cei care au deținut conducerea înaintea lui. „În prezent nu mai avem nicio datorie”, susține medicul. O situație similară este și la Spitalul Municipal Mangalia; dr. Liviu Mocanu, managerul spitalului, afirmă că, în ultima parte a anului, prioritară a fost creșterea numărului serviciilor medicale acordate, pentru a achita datoriile. „În primele șase luni ale lui 2010, valoarea realizărilor a fost cu 600.000 de lei mai mică decât valoarea contractului încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Am avut de tras, dar am reușit să facem mai multe servicii medicale în a doua jumătate a anului și să recuperăm. Acum nu mai avem datorii”, a precizat managerul. Nici Spitalul Municipal Medgidia nu înregistrează arierate. Ba, dr. Stere Bușu, managerul unității, spune că mai sunt și niscaiva bani în contul spitalului. „Am achitat în lunile noiembrie și decembrie datoriile pe care le mai aveam, am primit bani de la CJAS Constanța, și ne-au mai și rămas. Nu sunt mulți, sunt în jur de 400.000 de lei”, a arătat medicul. Conturi blocate la Spitalul Cernavodă Situația nu este la fel de fericită la Spitalul Orășenesc Cernavodă. „Aveam datorii de aproximativ 2,6 milioane de lei, am achitat din ele și mai avem 1,7 milioane de lei. Au fost câteva contracte încheiate aiurea. În plus, când am preluat spitalul, în noiembrie, era o datorie de 200.000 de lei către Enel. Iar jumătate din luna decembrie am avut conturile blocate, tot din cauza datoriilor. Am plătit o parte din ele și a fost eșalonată datoria către Enel, mai avem arierate către furnizorii de medicamente și materiale sanitare”, ne-a declarat dr. Andrei Andrei, managerul spitalului. Vor apărea alte arierate Pe de altă parte, managerii de spitale spun că, deși în prezent nu au datorii, nu înseamnă că nu există un mare risc să facă altele, în lunile viitoare. „Arierate se vor tot face, în condițiile în care necesarul spitalului este de 1,7 milioane de lei pe lună, dar primim numai 1,3 milioane de lei. Ni se asigură doar salariile și atât. Dar un spital nu poate trăi doar din salarii, sunt necesare și medicamente, și materiale sanitare, trebuie făcută și curățenia”, a afirmat dr. Stere Bușu.