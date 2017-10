Spitalele constănţene, în COLAPS: fără medici, fără bani, dar cu mulţi pacienţi

Spitalele constănțene, în COLAPS: fără medici, fără bani, dar cu mulți pacienți

Criza prin care trec spitalele constănțene: „Bolnavul nu ne întreabă dacă avem sau nu medicamente, el vrea doar să beneficieze de tratament!“De la o zi la alta, spitalele constănțene „poartă” tot mai greu pe umeri, povara lipsei banilor, a deficitului de personal și a condițiilor tot mai grele de muncă din cauza cărora, mulți dintre medici aleg calea străinătății.Iar în acest „tăvălug” sunt prinși, fără voie, pacienții, care resimt criza la fiecare vizită la spital. Situația se repetă parcă la indigo, astfel că nu există unitate medicală care să nu aibă probleme financiare sau care să nu ducă lipsă de medici.Spitalul Medgidia, cel mai mare deficit de personalSpitalul Municipal Medgidia este de departe, unitatea medicală care se confruntă cu cel mai mare deficit de personal. Are un număr de 330 de paturi și 10 compartimente medicale care acoperă servicii de urgență, chirurgie, pediatrie, gine-cologie, ortopedie sau medicină internă.„La fiecare dintre aceste specializări medicale resimțim acut deficitul de cadre medicale. Având în vedere adresabilitatea și fluxul mare de pacienți, avem un deficit de 15 medici la ora actuală. Și în Urgență sunt mari probleme având în vedere faptul că suntem doar doi medici care asigurăm garda o zi cu o zi, și asta în condițiile în care eu și manageriez spitalul. Mai avem un al treilea coleg care însă nu face parte din personalul permanent al spitalului, cu care doar colaborăm și care ne ajută atunci când situația devine sufocantă.Problema este însă că, deși am făcut eforturi pentru deblocarea posturilor, ne-am trezit că nu ne-a venit pentru post decât un radiolog. Asta pentru că e nevoie și de câte o jumătate de an pentru a obține toate hârtiile și aprobările până să putem face angajarea propriu-zisă, iar medicii nu așteaptă atâta timp, din diverse motive. Unul dintre ele este că la privat îi angajează în două zile și sunt și mult mai bine plătiți sau pentru că acum, medicii tineri pot pleca mult mai ușor și în străinătate, unde condițiile de muncă nu sunt comparabile cu cele din țară”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Stere Bușu, manager al Spitalului Municipal Medgidia.Spitalul de Pneumoftiziologie, „sufocat“ de lipsa medicamentelorA doua unitate medicală cu mari probleme este Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, instituție în care medicii susțin că stocul de medicamente este aproape epuizat și că, momentan nu se mai pot face achiziții. Practic, conducerea spitalului este legată de mâini și de picioare din cauza hotărârii prin care achizițiile în sistemul sanitar se realizează la nivel național și nu prin fiecare unitate medicală, în funcție de necesități.„Situația este cât se poate de disperată, având în vedere că stocul de medicamente din cadrul spitalului este aproape epuizat, iar începând cu luna septembrie nu vom mai putea cumpăra absolut nimic. Această situație a fost creată de acea directivă prin care s-a stabilit ca toate achizițiile să se facă la nivel național, dar care însă blochează sistemul de achiziții al fiecărei unități. Bolnavul nu ne întreabă dacă avem sau nu medicamente, el vrea doar să beneficieze de tratament. Cât privește lipsa de personal medical, avem o adresă la CJC care așteptăm să fie trimisă către Ministerul Sănătății, în care am specificat că avem nevoie de asistente, de infirmiere și de un medic la dispensarul TBC. Mai avem probleme însă și în ceea ce privește personalul auxiliar: bucătar, fochist și personal medical în cadrul celui mai nou compartiment al spitalului, serviciul care se ocupă de calitatea serviciilor medicale, unde nu avem niciun angajat”, a declarat directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța, dr. Elena Danteș.Spitalul Județean, cu prea puțini asistenți medicaliCea mai mare unitate medicală din județ, Spitalul Clinic de Urgență Constanța, unde ajung mii de pacienți anual, atât din județ cât și din localitățile învecinate și unde sunt tratate cazurile cele mai complexe, duce lipsă de asistenți medicali, mai ales în Unitatea de Primiri Urgențe.„Ultimele statistici pe care le-am realizat în cadrul spitalului arată că avem un deficit de 60 de asistenți medicali, 60 de oameni pentru personalul auxiliar și 20 de medici pentru secția de urgențe, terapie intensivă și neurochirurgie”, a declarat dr. Cătălin Grasa, direc-torul medical al instituției.Spitalul Municipal Mangalia, într-o situație „rezonabilă“Dacă în celelalte unități medicale din județ situația este de-a dreptul alarmantă, la Mangalia problemele nu au devenit atât de apăsătoare.Conducerea susține că, deși mai este nevoie de medici pentru a func-ționa în condiții optime, se preferă o cale de mijloc. „Discutăm tot timpul cu medicii și cu personalul medical și vedem unde este nevoie de medic sau de asistentă și în funcție de adresabilitate. Decât să avem 3 asistente pe o secție unde nu sunt mai mult de 100 de pacienți lunar, mai bine avem două care știm că muncesc așa cum trebuie. Situația este rezonabilă, având în vedere că până acum avem realizări peste valoarea contractului cu Casa de Asigurări. Am mai avea nevoie de 3 sau 4 medici și un brancardier. Astfel am relaxa activitatea”, a declarat managerul spitalului, dr. Liviu Mocanu.