Spital românesc de chirurgie metabolică şi bariatrică, singurul din Estul Europei

Spital românesc de chirurgie metabolică și bariatrică, singurul din Estul Europei

Spitalul Ponderas a primit in luna aprilie acreditarea ca Centru de Excelenta in chirurgie metabolica si bariatrica din partea Surgical Review Corporation, fiind singurul spital specializat in chirurgie metabolica din Europa de Est acreditat de un for american. Acreditarea vine in urma unui audit efectuat de catre o echipa de medici specialisti din Statele Unite ale Americii.