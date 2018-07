Specialiștii luptă pentru eliminarea hepatitei C

Grupurile aflate la cel mai mare risc sunt lăsate în urmă în lupta de eliminare a hepatitei C, la nivel european, rezultă din sondajul Hep-CORE 2018 cu privire la micro-eliminarea VHC în Europa, prezentat luni de Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni ale Ficatului (ELPA).







Potrivit unui comunicat de presă remis luni AGERPRES de Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni ale Ficatului, Hep-CORE este un studiu realizat la nivelul pacienților, efectuat printr-o evaluare a politicilor naționale adresate hepatitei virale C din Europa începând cu anul 2016, iar în acest an sondajul evaluează oportunitățile de "micro-eliminare": ținta de eliminare a hepatitei C, la nivel național, în cadrul unor populații bine definite.







"25 de grupuri de pacienți, reprezentând 23 de țări europene din Bazinul Mediteranean, au răspuns în cadrul acestui studiu. Rezultatele arată că doar 14 din cele 25 (56%) de țări implicate în studiu au o strategie națională privind hepatitele virale. În prezent, doar 12 țări la nivel global sunt pe cale să elimine hepatita virală, iar șase dintre acestea sunt printre țările studiate: Egipt, Franța, Italia, Olanda, Spania și Marea Britanie. (...) Rezultatele arată că există lacune sistematice, populațiile aflate la risc ridicat fiind ignorate dacă sunt dificil de atins în afara căilor existente. Hepatita la nivelul lucrătorilor din domeniul asistenței medicale reprezintă o preocupare majoră și, totuși, stigmatizarea și teama de a-și pierde locul de muncă reprezintă unele dintre barierele care împiedică accesul acestei populații cruciale la testare și îngrijire", se arată în comunicat.

ELPA mai precizează că răspunsurile grupurilor de pacienți arată că populațiile aflate la risc ridicat sunt subiectul unor acțiuni disproporționate. Cu toate acestea cei care sunt deja incluși în servicii de asistență medicală, cum ar fi pacienții hemodializați și cei cu hemofilie, precum și donatorii și beneficiarii de transplant, sunt cel mai probabil a fi luați în îngrijire.

"Rezultatele studiului arată că persoanele care folosesc droguri injectabile (PWID), în ciuda grelei poveri a VHC, sunt incluse în mod activ în cadrul serviciilor aferente VHC în 16 (64%) dintre țările studiate. Cu toate acestea, acest lucru este posibil numai dacă sunt parte a unor programe de reducere a riscurilor, cum ar fi programele privind seringi și terapia de substituție a opiaceelor. Actualii sau foștii PWID care nu sunt incluși în programele de reducere a riscurilor sunt raportați ca fiind luați în considerare pentru acțiuni specifice în șase țări (24%) pentru PWID activi și în numai două țări (8%) pentru foștii PWID", arată sursa citată.







Respondenții din grupurile de pacienți au fost rugați să selecteze care dintre populațiile vizate ar fi cel mai ușor și cel mai greu de țintit în contextul țării lor.







"În ceea ce privește segmentul cel mai ușor de țintit, cele mai multe grupuri au selectat donatorii de sânge (40%) și pacienții hemodializați (40%), urmate de pacienții cu hemofilie (36%), în special datorită protocoalelor de screening existente. Cele mai dificile populații de identificat și tratat din perspectiva grupurilor de pacienți au fost raportate ca fiind PWID activi care nu sunt incluși în programele de reducere a riscurilor (68%) și persoanele fără adăpost (52%)", subliniază comunicatul.







Sursa: Agerpres