Spanacul contribuie la menținerea sănătății oaselor

În caz că nu știați, spanacul este o sursă excelentă de vitamina K, A, C, B 2 și B6, acid folic, dar și de magneziu, fier, potasiu. Pe scurt, o porție de spanac are doar aproximativ 30 de calorii și patru grame de fibre. Planta are o mare putere nutrițională: vitamina K importantă pentru menținerea sănătății oaselor, vitaminele A și C, acid folic, mangan, magneziu, fier, potasiu și vitaminele B2 și B6. Poate fi mâncat crud, fiind cel mai bun mod de a beneficia de nutrienții săi. Desigur, și înghețat este o alegere bună, dar și gătit. Gătitul sau fierberea îi măresc beneficiul nutrițional, deoarece spanacul conține acid oxalic, o substanță organică care poate interfera cu absorbția substanțelor nutritive esențiale precum calciu și fier. Așa că, atunci când mâncați spanac gătit, corpul absoarbe niveluri mai ridicate de vitamine A și E, proteine, fibre, zinc, tiamină, calciu și fier.