Spălatul pe mâini cu săpun, mai sănătos decât toate suplimentele de vitamine

Banalul gest de a te spăla pe mâini, pe lângă confortul pe care ți-l dă senzația de curățenie, are o acțiune profilactică mai eficientă decât administrarea vitaminei C sau a altor vitamine. Această măsură de igienă și protecție a oricărei persoane pare a fi cea mai bună strategie de luptă împotriva infecțiilor digestive și respiratorii. Timp de zeci de ani opinia comună în rândul oamenilor a fost aceea conform căreia folosirea vitaminei C și a altor suplimente vitaminizante oferă cea mai bună protecție împotriva răcelilor, infecțiilor respiratorii precum și a virozelor. Bazându-se pe sfatul medicilor, generații întregi de oameni au crezut și încă mai cred că administrarea zilnică a vitaminelor este o soluție potrivită și pentru cazurile de cancer sau ajută la creșterea longevității. Dovezile aduse de cercetători în ultimii ani spun însă altceva. Conform acestora, starea de sănătate a unei persoane precum și rezistența sa la boli, alături de refacerea după infecții de diverse genuri, ține exclusiv de particularitățile sale genetice precum și de capacitatea individuală a organismului fiecărei persoane de a extrage anumite vita-mine și minerale din hrana zilnică. Cea mai puternică armă împotriva gripei Conform studiilor și datelor emise de German Institute for Quality and Efficiency in Health Care, banalul spălat pe mâini este, de fapt, cea mai puternică armă pe care o avem în fața pandemiilor de gripă sau a virozelor respiratorii. Studiile asupra spălatului pe mâini au evidențiat că această activitate banală duce la eliminarea mai multor bacterii și viruși decât toate complexele de vitamine aflate astăzi la mare modă. Tocmai în această idee, Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului au lansat, recent, o campanie de educare a populației din România privind igiena spălatului pe mâini. Programul se derulează în perioada noiembrie – decembrie 2009, este susținut financiar de Dove și se intitulează „Spălatul pe mâini cu săpun – pentru o piele curată și mai sănătoasă”. Materiale de informare și săpun în școli și licee Având în vedere importanța acestei acțiuni, inițiatorii au decis implementarea campaniei la scară națională. Orașe precum Craiova, Iași, Constanța, Cluj, Timișoara și Focșani, vor primi, în perioada următoare, mesajele și materialele campaniei. La Constanța, campania este susținută de Direcția Județeană pentru Tineret (D.J.T.). „Programul se va implementa și în județul nostru, prin D.J.T. Constanța. Materialele vor fi distribuite tinerilor, în principal, prin intermediul școlilor și liceelor”, declară directorul D.J.T. Constanța, Cristina Brânzoi. Campania de promovare are două componente: materiale de informare și distribuirea de săpun către mediile de tineret și cele medicale. Un militant puternic al campaniei este Raed Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății. Acesta a declarat că se implică în mod voluntar în coordonarea la nivel național a distribuirii de săpun lichid și materiale educaționale, în spitale. „Dacă vom obține o îmbunătățire a obiceiului de igienă a mâinilor cu măcar 1 %, e deja un progres și înseamnă că am făcut ceva bun”, a spus Raed Arafat. O rutină sănătoasă Spălatul pe mâini trebuie să devină o rutină în programul de zi cu zi, atât al adulților, cât și al copiilor. Operațiunea se face cu apă călduță și săpun, frecând foarte bine spațiile dintre degete și locurile de sub unghii, unde le place germenilor să se ascundă. Nu trebuie să uităm nici de încheietura mâinilor. La final, trebuie să ne clătim cu răbdare și să ne uscăm mâinile cu un prosop curat.