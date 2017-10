„Soţul meu nu a fost de acord cu extirparea sânului!“

Bărbați, gândiți roz!

„Soțul meu nu a fost de acord cu extirparea sânului!“

Lumini, fundițe, pliante informative - toate de culoare roz - ca semn al luptei împotriva cancerului de sân. Luni seara, Muzeul de Artă Constanța a fost învăluit în culoarea vivacității și a optimismului. Zeci de femei au venit pentru a discuta despre boala care aduce suferință pe întreg globul. „Cancerul poate afecta pe ori-care dintre noi“ - este mesajul pe care reprezentanții fundațiilor „Oncologic Rom“ și „Renașterea” l-au transmis femeilor. Multe dintre ele au plecat de la întâlnire cu gândul să meargă la medic pentru a-și face o ecografie sau o mamo-grafie. Interesant este că au fost prezente atât femei trecute de 40 de ani, cât și tinere și chiar adoles-cente. O parte dintre persoanele prezente la întâlnire trecuseră prin experiența traumatizantă a acestei boli. Ne-au povestit că nu au dat înapoi nicio clipă. Au luptat și au mers până la capăt pentru a rămâne în viață. A luptat cu boala și cu reticența soțului Georgeta Radu are 52 de ani. A muncit toată viața ca electro-stivuitorist. A uitat că trebuie să aibă grijă de ea însăși. Până la un moment dat. „Anul trecut, în septembrie, am contactat-o pe doamna Corina Alexandru (n.r. - președintele Fundației Oncologic Rom). Am văzut-o la televizor vorbind despre cancerul de sân. Aveam de un an și jumătate un nodul mare la unul dintre sâni, aproape cât un ou, dar am zis că dacă nu mă doare nu am de ce să merg la medic. Eram ocupată, munceam, veneam acasă, aveam grijă de familie, de casă…”, ne-a povestit femeia. Până la urmă, a luat o decizie - s-a programat la o mamografie. În urma investigației, a descoperit că are o tumoare. A ajuns apoi la medicul oncolog, care a decis internarea sa ime-diată. „Am început cu chimiotera-pie”, își amintește femeia. „Aveam părul lung, iar când medicul mi-a zis că o să-mi cadă, am început să plâng. Dar am trecut peste asta. În februarie, m-am operat. Mi-au spus medicii că asta e singura alternativă - trebuia să-mi extir-peze unul dintre sâni. Soțul nu a fost de acord. Tot timpul spu- nea că mă duc să mă mutileze. Nici acum nu prea acceptă, este nemulțumit că m-am îngră-șat în urma operației, dar ce să fac?!”, ne povestește femeia. Ne-a mărturisit că sprijinul copiilor a contat foarte mult. Are o fată de 20 de ani, studentă la Bucu-rești, și un băiat de 30 de ani, căsătorit în Ploiești. „Ei au fost alături de mine… M-au încurajat medicii, copiii, soțul mai puțin…” „La început, cancerul nu doare, dar, în timp, te pierzi fără să știi ce ai…“, Acum spune că se simte destul de bine. În curând, se va pensiona pe caz de boală. În următorii cinci ani, va urma tratament cu „Tamoxifen”. „Fac analize în con-tinuare să vedem dacă boala mai evoluează. Merg mai departe fără să mă gândesc că mâine - poimâine pot să mor… Mă gândesc în primul rând la nepoțica de trei ani… Întotdeauna am avut curaj, am mers mai departe. M-am gândit că trebuie să lupt! “, ne-a spus femeia. Are o viață normală. Face me-najul în casă, face piața, nu stă o clipă. Ne-a mărturisit că în acest fel uită de probleme. Mai mult de-atât, a făcut o pasiune - are peste 50 de ghivece cu flori de apartament. Îngrijirea acestora e ca o terapie. A învățat să se lupte cu destinul și le sfătuiește pe toate femeile să facă la fel: „Trebuie să meargă la medic. Multora le este frică, spun că nu au curaj să meargă, le e frică de operație… La început, cancerul nu doare, dar, în timp, te pierzi fără să știi ce ai…”, încheie Georgeta Radu. Și bărbații pot face cancer mamar Specialiștii spun că 2% dintre cancerele mamare îi afectează pe bărbați. Simptomele sunt aceleași, numai că bărbații, spre deosebire de femei, iau mai puțin în serios primele semne, pentru că merg pe ideea că boala este una „feminină”. La bărbați, evoluția bolii este fulminantă, iar de multe ori se ajunge chiar la deces. Ecografie versus mamografie Ecografia mamară este o explorare care folosește ultrasunetele pentru a realiza o imagine a sânilor. Ecografia mamară este o explorare care folosește ultrasunetele pentru a realiza o imagine a sânilor. Poate realiza o distincție între formațiunile chistice și cele tumorale nechistice. Ecografia este indicată în special femeilor sub 30 de ani și este o explorare care nu iradiază. Mamografia este o examinare radiologică. Are avantajul că poate detecta până și pe cele mai mici tumori, pe care medicul nu le poate palpa sau vedea la ecograf. Este recomandată femeilor care au trecut de vârsta de 30 - 35 de ani. 