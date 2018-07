Sorina Pintea: Pensionarii cu venituri de până la 990 de lei vor beneficia de medicamente compensate cu 90%

"Am elaborat un act normativ pe care il vom pormova astazi in sedinta de guvern, iar pensionarii cu venituri de pensii si indemnizatii sociale de pana la 990 de lei pe luna inclusiv indiferent daca realiz sau nu astfel de venituri sa beneficieze de medicamente compensate cu 90 la suta din lista prevazuta in HG 720", a punctat Sorina Pintea.



Punctul de pensie a crescut de la 1.000 la 1.100 lei veste buna insa cei care au pensia de peste 900 lei nu mai primesc medicamente compensate cu 90%. Ultimele date de la Casa de Pensii arată că din totalul de aproximativ 5 milioane de pensionari aflați în plată, 2,43 milioane aveau o pensie mai mică de 900 lei. Cei aflați la limita superioară a acestui cuantum au de suferit acum.





"În aceasta dificultate se afla circa 300 mii persoane, in luna mai intre 801 si 900 lei erau 334 mii persoane nu toate vor fi afectate ciu cei care inainte de 1 iulie avea pensia mai mare de 820 lei", spune Doina Pârcalabu, fosta șefă a CNPP.



Altfel spus, o majorare de 81 lei a pensiilor este practic anulată în cazul românilor care au nevoie de medicamente și pierd compensarea de 90%.



"Eu ma intreb atunci cand s-au stabilit acele reguli si s-au luat avizele de la ministere si celelalte insitutii cineva a vazut impactul care se produce efectele cauntificative de majorare a punctului", punctează Doina Pârcalabu.



Potrivit programului de guvernare, punctul de pensie urmează să crească din nou din aprilie 2019 de la 1.100 lei la 1.265 lei.





Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat la România TV că incepând cu data de 1 iulie 2018 a crescut cu 10 la suta valoarea punctului de pensie, motiv pentru care se impune reglementarea astfel încât să nu mai fie afectat accesul pensionarilor la medicamentele compensate cu 90 la suta.