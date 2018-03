Sorina Pintea: Avem bani în buget pentru patru bănci de piele şi patru de sânge

Sorina Pintea: Avem bani în buget pentru patru bănci de piele și patru de sânge

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, că există bani prevăzuți în buget pentru patru bănci de piele și tot atâtea de sânge."Avem în buget bani pentru patru bănci de piele și patru bănci de sânge. Bani care se rostogolesc din 2012. Suntem în faza de studii de fezabilitate. Am convingerea că le vom face și pe acestea atâta vreme cât avem bani în buget", a spus Pintea, într-o emisiune la B1 TV.Totodată, ministrul a menționat că are în calcul aplicarea unor măsuri pentru a corecta problemele de organizare de la nivelul centrelor de transfuzii de sânge din țară, în condițiile în care țara noastră este "o veșnică problemă criza de sânge"."Spitalele în acest moment se descurcă la limita de avarie, dar în general este o veșnică problemă în România criza de sânge. Și aici cred că nu am fost suficienți de agresivi în aceste campanii în sensul bun al cuvântului pentru că există situații dramatice în spitale cu lipsa de sânge. Din păcate, ne mobilizăm când auzim despre un caz dramatic și atunci simțim că trebuie să facem ceva. Poate ar trebui să simțim mai des. Dar nici politica privind centrele de transfuzii nu a fost cea mai fericită în acest moment la noi în țară și va trebui să facem ceva și în acest sens", a mai spus Sorina Pintea.Centrul de Transfuzie Sanguină București se confruntă în această perioadă cu o criză de sânge având în vedere scăderea numărului de donatori din cauza vremii nefavorabile, a declarat joi pentru AGERPRES directorul instituției medicale, Doina Goșa."Noi, de regulă, stăm destul de prost cu sângele și pe vremea asta numărul donatorilor a scăzut. (...) Se poate vorbi de o criză, de o îngreunare a aprovizionării spitalelor cu sânge din cauza scăderii numărului de donatori. Acesta este adevărul. Noi marți am avut o scădere a numărului de donatori cam cu 40% ceea ce înseamnă foarte mult. Pe de altă parte ne deplasăm greu spre centrele din jur. Ca să putem să facem față cererii spitalelor luăm și de la centrele din jurul Bucureștiului. Având în vedere faptul că vremea este așa cum este.... Ne bazăm doar pe centrul București, care și el este vulnerabil", a spus Goșa.Ea a afirmat că într-o zi normală se prezintă la Centrul de transfuzii între 200 și 250 de donatori, iar în ultimele zile numărul acestora a scăzut la 130."Într-o zi normală se prezintă la Centru în jur de 200 - 250 maxim de persoane, numai că dintre ei mai sunt triați, rămân cam 200. Ca să putem să asigurăm confortul spitalelor ar trebui să avem 400 de donatori pe zi. Marți, de exemplu, au intrat 130", a arătat aceasta.