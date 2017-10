Somnul de frumuseţe ne păstrează tineri, sănătoşi şi supli

Somnul de frumusețe ne păstrează tineri, sănătoși și supli

Expresia „somn de frumusețe” nu sunt numai vorbe goale. Niciun tratament de înfrumusețare nu e mai eficient decât un somn bun. În timp ce dormim, organismul nostru profită de situație și se regenerează. Iar dacă nu îi acordăm somnului atenția cuvenită, nu facem decât să ne destabilizăm, încet, starea de sănătate. Experții estimează că, în ultimii 100 de ani, ne-am redus timpul de somn cu aproximativ două ore. Chiar dacă nouă nu ni se pare mult, pentru economia organismului aceste două ore sunt de o importanță vitală. Etapele somnului sunt foarte bine înlănțuite, iar o deprivare de două ore înseamnă că toate procesele care au loc în acest timp trebuie replanificate. Cu toții ne concentrăm pe importanța dietei și a exercițiului fizic când vorbim de un stil de viață sănătos, însă parcă am uitat că efectele benefice ale acestora sunt anulate dacă nu dormim suficient, căci organismul nu are pur și simplu timp să folosească nutrienții primiți, să stocheze energie și să ne pregătească în fiecare dimineață de drum. Restaurarea funcțiilor organismului În timpul somnului organismul intră într-o aparentă stare de inactivitate. Cu toate acestea, mecanismele celulare de reparare și refacere a depozitelor energetice nu se opresc, ci lucrează în continuare. De aceea, celulele se auto-repară în timp ce noi dormim. Efectul de restaurare a funcțiilor este valabil pentru toate sistemele corpului. Tegumentul, sistemul imunitar și metabolismul sunt doar câteva din cele care au mari beneficii ca urmare a unui somn bun. Dacă nu îi permitem sistemului imun să se revigoreze în timpul somnului, nu înseamnă doar că avem un risc mai crescut de a dezvolta mai frecvent infecții, dar și că ne putem confrunta cu erupții cutanate și chiar cu boli de piele (unele chiar importante, de tipul psoriazisului). Fără colăcei în talie Însă somnul nu ne ajută doar să arătăm bine, ci și să ne simțim mai bine, să ne înconjurăm de o stare de calm și liniște. Somnul ne poate oferi această stare deoarece are efecte importante și asupra funcțiilor cognitive și emoționale. De asemenea, un studiu recent publicat în „International Journal of Obesity” a demonstrat că există o legătură între durata somnului și grăsimea din regiunea abdome-nului, iar deprivarea cronică de somn poate conduce la boli cardiovasculare. Când nu dormim suficient nivelul de cortizol scade, iar pofta de mâncare crește. Același lucru se întâmplă și cu nivelul insulinei și cu nivelul zahărului din sânge și, fără să ne dăm seama, ne trezim, ca peste noapte, cu colăcei în jurul taliei. Reguli pentru un somn odihnitor Încercați să nu mâncați seara, foarte aproape de ora de culcare, să nu fumați și să nu consumați alcool, pentru că aceștia sunt stimulenți care nu ne lasă să lipim geană pe geană. Încercați să mergeți la culcare în fiecare seară la aceeași oră, deoarece astfel organismul se învață să se pregătească singur pentru somn. Asigurați-vă că în dormitor este răcoare și întuneric perfect, pentru a avea un somn odihnitor. Dacă patul sau salteaua vă creează disconfort sau vă treziți în miezul nopții cu dureri de spate, poate că ar trebui să investiți într-un pat sau o saltea nouă. În plus, oricât de sexy poate să pară o lenjerie din satin sau mătase, dacă nu vreți să alunecați printre cearșafuri, alegeți bumbacul, atât pentru lenjeria de pat, cât și pentru pijamale. Totuși, dacă nu reușiți să închideți ochii în scurt timp după ce mergeți la culcare, ar fi bine să vă creați un ritual pe care să-l respectați în fiecare seară. Faceți o baie fierbinte și înmiresmată, demachiați-vă cu atenție, faceți-vă și un masaj facial, apoi spălați-vă pe dinți. Acest ritual vă va ajuta să vă pregătiți psihic pentru a-l întâmpina pe Moș Ene. Pentru ca efectul să fie maxim, medicii recomandă cel puțin opt ore de somn pe noapte.