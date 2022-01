Soluții pe bază de plante, pentru vindecarea urciorului

Din acest motiv, puteți utiliza o mulțime de remedii pe bază de plante, ce vin ca o completare a tratamentului indicat de medicul specialist. O astfel de plantă ce vă ajută este eufrasia, care ameliorează iritațiile ochilor, acționează direct asupra mucoasei, are o activitate astringentă, are proprietăți antimicrobiene și antiseptice și nu numai. Cum preparați infuzia? Înmuiați o compresă sau un tifon steril în ea și aplicați-o pe pleoapele închise timp de cinci minute. De asemenea, puteți utiliza acest preparat pentru a vă spăla ochii. De asemenea, rostopasca este o altă opțiune pentru a accelera vindecarea urciorului, ea având proprietăți foarte benefice, care pot contribui la ameliorarea urcioarelor. De exemplu, această plantă are proprietăți antivirale, are activitate antibacteriană, ajută la dezumflarea pleoapelor. Ca și în cazul precedent, cel mai bun mod de a o folosi este să pregătiți o infuzie. Apoi, luați un tifon sau o compresă sterilă și umeziți-o cu lichid.

În cazul în care nu știați cum să vindecați mai repede urciorul, aflați că există soluții pe bază de plante, la îndemâna oricui, care vă pot ajuta foarte mult. Potrivit dr. Raluca Esanu, urciorul este o inflamație acută cauzată de o infecție care provoacă dureri de pleoape, sensibilitate și umflături. Partea bună este că, în general, acesta nu este un diagnostic grav și se vindecă de la sine, dar sunt și situații în care pot apărea complicații și disconfort accentuat.