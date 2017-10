Solarul medical, varianta sănătoasă pentru un bronz perfect

Dacă îți dorești să ai o piele bronzată frumos dar ți-e teamă de efectele negative ale razelor soarelui sau pur și simplu vrei să eviți aglomerația de pe plajă, specialiștii îți recomandă solarul medical. Acest aparat filtrează ultravioletele în așa fel încât pielea să rămână protejată pe tot parcursul procesului de bronzare.Spre deosebire de majoritatea solarelor pe care le putem găsi prin multe dintre centrele de înfrumusețare "de cartier", ce pot prezenta adevărate pericole pentru sănătatea utilizatorilor, solarul medical este cea mai bună modalitate de a avea un ten perfect bronzat, fără nici un risc. În plus, două sau trei ședințe de bronzare în acest aparat pregătesc pielea pentru expunerea naturală la soare, reducând astfel din riscurile provocate de ultraviolete.De ce este mai bine să ne bronzăm la solarul medicalÎn urma expunerii directe la soare, pielea noastră suferă arsuri în primul rând pentru că este deshidratată, spune dr. Ionica Ciortan, medic primar în medicină generală, pediatrie și medicină funcțională, director al centrului Hera Body Care din Constanța. "Multe persoane au un deficit de lichid în celule, sunt stresate, iar sinteza prelungită a secreției în exces de melanină, adică bronzarea, poate provoca arsuri de gradul I până la gradul II deoarece organismul este lipsit de apă", a declarat, pentru "Cuget Liber", dr. Ionica Ciortan.Medicul ne-a explicat că solarul medical este mai avantajos pentru cei care vor să se bronzeze sănătos pentru că gradul de încărcare cu melanină se poate măsura și se poate seta și timpul de expunere. "Un solar medical nu va produce niciodată o arsură pentru că este setat pe o expunere lentă, treptată, în funcție de nive-lul pigmentului fiecăruia. În plus, într-un centru medical SPA, pacientul poate fi evaluat înainte de bronzare, pentru a afla ce tip de piele are și care este expunerea potrivită pentru el", a menționat medicul.Persoanele cu ten deschis se pot bronza fără problemeSolarul medical este recomandat în special celor care știu că suferă frecvent arsuri solare, persoanelor blonde sau roșcate, celor care au alunițe pe piele sau care sunt obosite. "Oboseala duce la deshi-dratarea corpului, foarte periculoasă pentru piele în momentul bronzării", a precizat dr. Ciortan. De asemenea, persoanele care au alunițe pe corp pot folosi acest aparat fără teamă deoarece aceste formațiuni ale pielii sunt protejate cu ajutorul unei creme cu filtru, înainte de expunere.Câteva ședințe în solarul medical sunt indicate și înainte de a merge la plajă pentru a proteja pielea de razele ultraviolete ale soarelui. Pielea va fi pregătită și, în acest fel, va scădea riscul de arsuri, lipotimii, amețeli sau grețuri care apar de obicei după primele expuneri prelungite la soare. Dr. Ciortan îi mai sfătuiește pe cei interesați să nu folosească zilnic solarul medical, ci cel mult de 2 - 3 ori pe săptămână. De asemenea, medicul recomandă un timp de expunere nu mai mare de 5 - 10 minute pe ședința de bronzare.Nu uitați să vă protejați ochii în solarDr. Ionica Ciortan a ținut să precizeze că ochii trebuie să fie, neapărat, ocrotiți în solar cu ajutorul ochelarilor speciali, deoarece există riscul producerii unor leziuni de cornee prin arderea cu ultraviolete. De asemenea, medicul ne-a mai recomandat să stăm departe de solarele cu lămpi-neon deoarece acest tip de lămpi nu protejează în nici un fel pielea. Cele mai sănătoase sunt lămpile pătrate cu filtre, a mai spus dr. Ciortan.Medicul ne-a mai atenționat că este contraindicat solarul sau expunerea la soare în caz de febră, boli acute, amețeli, pierderi de sânge, sau leziuni pe piele. Totodată, cei care au alunițe reliefate sau crăpate prezintă un risc crescut de melanom malign, iar persoanele operate de cancer sau suspecte de cancer nu au voie să intre niciodată la solar sau să se expună la soare pentru că există riscul de recidivă sau de agravare a bolii. "Singura indicație pentru solar este acneea, iar pentru psoriazis recomandăm nămolul de Techirghiol și baia din apa sărată de Techirghiol", a afirmat dr. Ciortan.