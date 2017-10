Soarele omoară 60.000 de oameni pe an

Luni, 10 Mai 2010.

Cancerul de piele a devenit cel mai frecvent tip de cancer la om, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Potrivit datelor OMS, anual, la nivel global, se înregistrează 60.000 de decese cauzate de acest tip de cancer. Conform membrilor Societății Române de Dermatologie (SRD), la noi în țară se înregistrează până la 2.000 de noi cazuri pe an. Specialiștii în dermatologie punctează: soarele este principalul vinovat al apariței acestei maladii. „Soarele oferă organismului și beneficii. Razele lui mențin bioritmul, ajută la sintetizarea vitaminei D în organism și au efect antiinflamator”, spune conf. dr. Sorin Țiplică, medic dermatolog și membru SRD. Dermatologii spun că soarele ar putea oferi numai beneficii organismului dacă am ține cont de recomandările specialiștilor. Soarele... lucrează indiferent de anotimp! Soarele atacă derma indiferent dacă este iarnă sau vară. În sezonul estival, razele sunt mult mai dăunătoare, dar și pe timpul rece trebuie să ne protejăm, precizează dermatologii. „Pielea nu uită nicio rază de soare. Ea înmagazinează efectele razelor UV. Așa că este total greșită ideea că dacă mă expun doar o oră la soare, atunci când razele lui sunt puternice, derma nu are de suferit”, subliniază conf. dr. Țiplică. Efecte negative și pe timp noros În plus, specialiștii spun că umbrela nu este suficientă pentru protecția împotriva razelor ultraviolete, iar efectele negative ale soarelui sunt la fel de puternice atunci când sunt nori. Un alt mit este că pielea nu are de suferit dacă stăm în apă, atunci când suntem la plajă. „Apa reflectă razele. La fel se întâmplă și în sezonul rece, când razele soarelui sunt reflectate de zăpadă” - adaugă dermatologul Țiplică. Specialistul menționează că razele solare pătrund și prin haine, astfel, atunci când ne expunem la ore de vârf, se recomandă îmbrăcăminte cu țesătură deasă. Petele pigmentate – primul semn Cancerele pielii sunt provocate, în mare măsură, de expunerea solară. Orice leziune cutanată proeminentă persistentă, care sângerează cu ușurință și reapare, sau al cărei aspect se modifică (pată pigmentată care prezintă diferite culori, cu contur prost delimitat), chiar dacă se află pe o parte descoperită a corpului, trebuie să conducă la o consultație medicală. Un cancer al pielii trebuie să fie îndepărtat pe cale chirurgicală; în unele cazuri este asociată o chimioterapie (epiteliom spinocelular care a antrenat formarea de metastaze, melanom). Prevenirea constă în evitarea expunerii la soare și în protejarea pielii cu lapte și creme de tip ecran total, și aceasta începând chiar de la vârsta tinereții.