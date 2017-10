Slăbeşte fără să te înfometezi

Slăbește fără să te înfometezi

Ești o gurmandă și-ți place mâncarea gustoasă și consistentă. Iată că-ți propunem o dietă cu alimente sățioase și bogateîn fibre și în proteine, care te va ajuta să dai jos 3 kg în 2 săptămâni.Această dietă este concepută de specialiști ca să nu suferi de foame între mese. Secretul ei se află în alimentele cu valoare calorică mică, care sunt foarte sățioase, permițându-ți să scapi de kilogramele în plus. Până nu demult, alimentele bogate în grăsimi erau considerate cele mai sățioase.De curând, nutriționiștii au descoperit că un meniu cu un conținut ridicat de proteine și de fibre inhibă senzația de foame pentru mai mult timp și, în plus, contribuie și la accelerarea metabolismului. Meniul zilnic pe care ți-l propunem are în medie 1.300 kcal. Poți să ții această dietă una sau două săptămâni (- 3 Kg în 14 zile).Ziua 1Mic dejun: 1 cafea, un pahar de lapte degresat și 3 felii de pâine integrală.Prânz: 50 g paste integrale cu sos de roșii, busuioc și brânză rasă.Cină: 150 g carne de vită slabă la grătar cu fasole verde și o felie de pâine integrală.Gustări: 1 strugure, 1 pară.Pont! Carnea de vită slabă este excelentă în dietă, pentru că are un conținut ridicat de fier și vitamine din grupa B. Nutriționiștii spun că acest tip de carne conține și acid linoleic, o substanță care arde grăsimile și împiedică depunerea lor pe abdomen sau pe coapse.Ziua 2Mic dejun: 1 cafea, 120 g iaurt cu 2% grăsimi și 2 felii de pâine integrală.Prânz: 150 g orez cu ardei, dovlecei și fasole verde.Cină: 200 g salată de cartofi cu măsline, ceapă și o lingură de ulei de măsline.Gustări: 1 baton cu cereale, 1 strugure.Pont! Cartofii, atât de condamnați în diete, sunt de fapt o excelentă sursă de fibre și de carbohidrați, care-ți taie pofta de mâncare pentru mai mult timp. Condiția este să-i consumi copți sau fierți și să nu-i asociezi cu carne sau cu pâine.Ziua 3Mic dejun: 1 cafea, 2 felii de pâine integrală cu brânză telemea și o roșie.Prânz: 150 g paste cu ton și sos de roșii cu ardei și usturoi.Cină: 2 ouă fierte cu o salată de castraveți, roșii și ardei și 2 felii de pâine integrală.Gustări: 1 iaurt 2% grăsime, 30 g migdale neprăjite.Pont! Ouăle fierte moi, consumate de trei ori pe săptămână, sunt o sursă excelentă de proteine, lecitină și de vitamina B 12, care asigură absorbția fierului. În plus, ele îți dau senzația de sațietate pentru mai mult timp.Ziua 4Mic dejun: 1 cafea, 2 felii de pâine integrală cu șuncă de curcan și 1 roșie.Prânz: 150 g piept de curcan la grătar cu varză călită.Cină: 200 g sufleu de spanac și pâine.Gus-tări: 1 strugure, 1 baton cu cereale.Pont! Varza este un aliment recunoscut pentru conținutul ei de calorii negative. Adică organismul folosește mai multe calorii ca s-o digere decât primește.Ziua 5Mic dejun: 1 cafea sau ceai, 1 iaurt 2% grăsime și 30 g cereale integrale.Prânz: 200 g păstrăv la grătar cu fasole verde și 2 felii de pâine.Cină: 200 g varză călită cu morcovi.Gustări: 1 pară, 30 g migdale neprăjite.Pont! Migdalele, alunele, nucile, semințele neprăjite sunt bogate în grăsimi bune, care scad nivelul de colesterol „rău”.În plus, acestea au un conținut foarte ridicat de calciu, magneziu și potasiu, trei minerale ce mențin oasele sănătoase. Pentru celelalte zile din dietă, alegi unul dintre meniurile prezentate.(sursa: www.clicksanatate.ro)