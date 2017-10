Situaţie dramatică! Românii preferă să orbească decât să meargă la medic

Situație dramatică! Românii preferă să orbească decât să meargă la medic

Majoritatea informațiilor procesate de creier sunt captate la nivelul ochiului, spun specialiștii. Chiar dacă este un organ foarte mic (are 7,5 grame), aduce 80% din informația pe care creierul o procesează. Majoritatea bolilor oculare grave ajung netratabile, dacă nu sunt depistate precoce. Însă, dacă pacientul ajunge la medic înainte ca afecțiunea să ajungă la gravitatea extremă, aceasta poate fi tratată.Medicii specialiști oftalmologi, de la Clinica Laser Vision Med, afirmă că a trata este mult mai greu decât a pre-veni. Statistica internațională îi sperie pe specialiști, deoarece arată că în lume sunt peste 300 de milioane de persoane care sunt considerate cu deficiențe de vedere. „Când spun deficiență de vedere, mă refer la vederea celui mai bun ochi, mai mică de 50% decât ar trebui să fie în mod normal. O parte din aceste persoane, 40 de milioane, sunt considerate oarbe, din punct de vedere legal, adică, la cel mai bun ochi, au o vedere mai mică de 10% din cât este considerat normal, sau un câmp vizual restrâns”, a declarat dr. Bogdan Cucu, medic specialist oftalmolog.80% din afecțiunile oculare cu potențial de orbire pot fi evitate dacă sunt depistate precoce, însă majoritatea persoanelor afectate ajung foarte târziu la specialist, atât de târziu că este imposibil să își mai recupereze vederea, în unele cazuri.Românii, campioni la boli oculareLa nivel mondial, pe primul loc, în topul celor mai frecvente cauze de scădere a vederii, este cataracta, cu peste 50% din cazuri. În ordinea frecvenței, urmează glaucomul cu 8%, degenerescența maculară legată de vârstă 5%, retinopatia diabetică și viciile de refracție necorectate 5%, precum și alte cauze ca traumatismele și infecțiile, undeva la 20%. Aproximativ 8% din populație suferă de cataractă în diverse grade. După vârsta de 75 de ani, se consideră că aproape jumătate din persoane au cataractă. Nu este alt tratament pentru cataractă, decât intervenția chirurgicală. „Din păcate, persoanele nu știu, nu au acces la informație sau, câteodată, nu pot ajunge la medic să se trateze și stau în situația de orbi. Conform EUROSTAT, Institutul de Sondaj European, media operațiilor de cataractă în Europa se cifrează la 750 de cazuri, pe an, la 100.000 de locuitori. Sunt țări în care această medie este mult mai mare, undeva în jur la 1.000 de operații, în Franța, Germania etc. În România se efectuează 320 de operații, undeva la o treime din media europeană. Chiar și vecinii bulgari ne-au depășit, au în jur de 400 de operații pe an, la 100.000 de locuitori. Americanii au cea mai bună statistică, operează în jur de două milioane de cataracte pe an”, mai spune medicul specialist oftalmolog.Prevenție, prevenție și iar prevențieO altă afecțiune frecventă care duce la orbire, dacă nu este diagnosticată la timp, este glaucomul. 1% din populație suferă de această afecțiune. Din păcate, pacienții cu glaucom ajung la doctor când, mai mult de jumătate dintre ei sunt în stare critică, sunt aproape de orbire. În glaucom, doar tratamentul precoce poate să oprească evoluția spre orbire. Degenerescența maculară legată de vârstă e frecvent întâlnită la persoanele de vârsta a treia. Depistarea și tratarea precoce a acesteia pot oferi vârstnicilor speranța la o viață cu o vedere utilă. 7-8% din populație are diabet. Retinopatia diabetică (manifestarea diabetului la nivelul ochilor) are o frecvență, în populația generală, de 2-3%. Mulți dintre pacienții ajunși la oftalmolog pentru probleme de vedere sunt îndrumați către diabetolog, din cauza descoperirii acestei afecțiuni teribile a retinei. Așa descoperă mulți pacienți că suferă de diabet, prin intermediul oftalmologului. „Este bine să ne întâlnim, să tragem un semnal de alarmă, să ajungem la concluzia că prevenția este mult mai ieftină și mult mai bună decât tratamentul. De aceea s-a simțit nevoia de a marca, pentru prima dată la noi în țară, «Ziua mondială a vederii». Așa ne-am alăturat și noi planului mondial ce vizează îmbunătățirea vederii, la nivel global, în următorii 4 ani”, mai spune dr. Bogdan Cucu.