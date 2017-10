Situaţie disperată pentru un tânăr de 26 de ani: ultima bătălie împotriva cancerului

Situație disperată pentru un tânăr de 26 de ani: ultima bătălie împotriva cancerului

Boala nu are vârstă. Cancerul nu se uită pe cine lovește, ci doar apare și distruge vieți.La 26 de ani te bucuri de anii tinereții și te gândești cu optimism la planurile tale de viitor. Pentru Ciprian Plopu, frumoasa vârstă de 26 de ani i-a adus o veste cumplită. La sfârșitul lunii aprilie, o banală durere în abdomen a fost începutul coșmarului. O simplă durere i-a dezvăluit o boală nemiloasă, un cuvânt care doar prin simpla sa pronunțare provoacă temere oricăruia dintre noi: CANCER!În urma testelor și a mai multor analize, s-a descoperit că tânărul avea o tumoare de 12 cm în abdomen, care trebuia extirpată urgent. Ciprian a făcut operația, însă tumoarea era malignă, iar medicii români nu au reușit să pună un diagnostic exact și nici să îi prescrie un tratament adecvat. Un alt set de analize, de data aceasta la o clinică din Turcia, a dus la un diagnostic foarte rar întâlnit în lume: Rabdomiosarcom Alveolar, o formă extrem de rară și agresivă de cancer, cu un număr de 400 de cazuri în întreaga lume. Dar, testele din Turcia au mai dezvăluit faptul că în doar două luni de la operație, o altă tumoare de 4 centimetri s-a dezvoltat la nivelul bazinului.Șanse pentru Ciprian există. Operația salvatoare se poate efectua în Turcia, însă prețul este de 19.000 de euro, iar după aceasta, tânărul va trebui să urmeze prima cură de citostatice care costă între 10.000 și 20.000 de euro. Prima operație și testele din Turcia au putut fi suportate de familie cu ajutorul prietenilor, însă de data aceasta ei nu mai dispun de acești bani. Apropiații lui Ciprian nu s-au dat bătuți și au făcut cunoscută povestea lui, pe site-urile de socializare. Dar operația trebuie făcută luni, 4 august, iar banii încă nu sunt strânși în totalitate. Este o cursă contracronometru. Este o cursă pentru viața unui tânăr care are în față un întreg viitor. La doar 26 de ani, Ciprian este angajat și are dorința de a-și întemeia o familie. Prietenii îl caracterizează ca pe un om plin de viață, responsabil, glumeț și iubitor. Familia și cei dragi simt cum nisipul din clepsidră curge și cer disperați ajutorul. Toți cei care pot contribui la salvarea lui Ciprian, pot face donații în contul RO57INGB0000999902410820 pentru lei, iar pentru euro RO23INGB0000999904295075, pe numele Ciprian Constantin Plopu. Orice ajutor contează!