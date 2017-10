Situaţie critică la Constanţa. "Din virusul acesta se moare. Mor tineri. Avem nevoie de ajutor!"

Situație critică la Constanța. "Din virusul acesta se moare. Mor tineri. Avem nevoie de ajutor!"

Anul acesta, epidemia de gripă a fost mult mai agresivă decât în ultimii ani, provocând numeroase victime la nivel național. Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța se confruntă, în continuare, cu multe probleme, deoarece lista pacienților infectați cu gripă nu se mai termină. Numărul persoanelor vaccinate antigripal de anul acesta este foarte mic, conform medicilor specialiști, iar acesta este considerat principalul motiv de îmbolnăvire. Orice persoană care nu este vaccinată antigripal și intră în contact cu virusul sau cu o altă persoană infectată, se poate îmbolnăvi grav și poate chiar muri în urma complicațiilor. Conducerea Spitalului de Boli Infecțioase este depășită de nu-mărul mare de pacienți cu indicații de internare, dar și de lipsa medicamentelor și a materialelor specifice îngrijirii pacienților.„Capacitatea spitalului de a interna bolnavii cu simptome de gripă este cu mult depășită. Ne confruntăm cu un flux masiv de pacienți cu gripă, practic sunt depășite locurile disponibile internărilor. Pe această cale, fac apel către autoritățile în domeniu să ne sprijine, pentru că noi în fiecare an, când au mai fost cazuri, ne-am luptat singuri cu epidemiile și dorim să ne sprijine cu materiale de dezinfecție și materiale de unică folosință, precum și materiale de protecție pe care noi le folosim ca să tratăm pacienții. Avem nevoie urgentă de medicamente, pentru că achiziționăm medicamente antivirale singuri și în primul rând nu avem unde să mai internăm pacienții. În spital nu sunt internați doar bolnavi de gripă, tratăm și pacienți cu HIV și meningită, iar locurile sunt limitate. Solicit să se găsească o posibilitate în județ, ca să ne sprijine să internăm pacienții cu gripă și în alte spitale, pentru că noi nu mai avem locuri în spital”, declară dr. Stela Halichidis, directorul Spitalului de Boli Infecțioase, Constanța.Vaccinul antigripal, cea mai bună metodă de prevențieÎn cadrul Spitalului de Boli Infecțioase, pacienții sunt izolați pe afecțiuni pentru a se preveni transmiterea infecțiilor. Îmbolnăvirea cu virusul gripal poate fi evitată prin vaccinare, la indicațiile medicului de familie. În prezent, în Constanța sunt înregistrate 163 de cazuri de gripă, dintre care 154 sunt de tip AH1N1, 3 cazuri de gripă AH3 și 6 cazuri de gripă A.„În fiecare zi avem contact cu populația județului care nu s-a vaccinat, nu a ascultat să se vaccineze în toamnă, când au fost avertizați că va fi epidemie de gripă severă anul acesta și că virusul devine din ce mai agresiv, de la an la an. Anul acesta, gripa are o mortalitate crescută în rândul tinerilor. De obicei, de pe urma acestei infecții, mor pacienții în vârstă care au și alte afecțiuni și atunci se creează complicații care duc la deces. În spital la noi, nu au fost decese, dar s-a murit și anul acesta de gripă. Colegii noștri de la București, de la reanimare, ne-au spus că au murit foarte mulți bolnavi infectați cu gripă, mai mulți decât în alți ani. La nivel județean, am crezut că am atins vârful epidemiei și că o să descrească numărul de cazuri, dar nu este așa, pentru că în continuare vin foarte mulți și de aceea este depășită capacitatea spitalului. La noi în spital se tratează afecțiuni cu risc redus de severitate, iar gripa de anul acesta a fost extrem de severă. Din virusul acesta se moare, mor tineri care nu au alte probleme de sănătate. Asta este problema majoritară în momentul de față”, mărturisește doctorul.Personalul Spitalului de Boli Infecțioase vizitează foarte des saloanele bolnavilor, pentru a încerca să elibereze cât mai multe locuri. Pacienții care nu mai sunt în stare gravă sunt externați, pentru a le face loc celor nou veniți, aflați în stare gravă.Cum să ne ferim de gripăRespectarea normelor de igienă este cel mai important factor, pentru a ține la distanță virusul gripal. Acesta se transmite prin atingerea unor obiecte contaminate, iar apoi germenii sunt transferați la nas, gură și ochi, prin atingere. A doua metodă de transmitere a gripei este prin contact direct cu persoanele infectate, de aceea medicii specialiști recomandă, izolarea pacientului bolnav pe toată perioada în care virusul se manifestă, sau cel puțin 12 zile, până când gradul de contaminare scade. Foarte importantă este și întărirea sistemului imunitar, prin adoptarea unui regim alimentar sănătos alcătuit din fructe și legume crude. Pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor care au contact cu colectivitățile este necesară igiena sănătoasă a mâinilor și izolarea acestora la primul semn de gripă, care de regulă este febra.