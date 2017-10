Situaţie alarmantă! Maidanezii din Constanţa sunt cei mai periculoşi din ţară

3

Maidanezi

Daca la toate posturile TV se prezinta masurile luate in aproape toate orasele tarii din Constanta nu se arata nimic. Toti au inceput actiuni in baza noii legi doar ia Constanta nimic. Inca sa nu fi ajuns Dl. primar la birou sa dicteze ceva masuri, ca doar activitatile din Mamaia s-au incheiat ??? Unde putem afla cati caini au fost adunati in fiecare zi? Care este nr. de telefon pentru anuntarea locurilor cu haite de caini ? Am crezut ca Legea va misca ceva dar in Constanta totul se misca in stilul primariei. Daca nu este pentru cartierul de amarati ai lui Mazare sau pentru pachetele batranilor mai poate astepta !!!