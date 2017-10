Situaţia nu este deloc roz! Cum putem avea grijă de sănătatea noastră mintală?

Situația nu este deloc roz! Cum putem avea grijă de sănătatea noastră mintală?

Potrivit ultimelor studii, tulburările psihice și de comportament sunt subdiagnosticate în România, deoarece chiar și simpla consultare a unui medic psihiatru este privită deseori în mod negativ, precizează CNAS.Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de depresie, o cauză majoră care conduce la dizabilități. Peste 260 de milioane de persoane au tulburări anxioase. Un recent studiu al Organizației Mondiale a Sănătății estimează la 1.000 miliarde USD pierderile economice la nivel global, produse prin scăderea productivității din cauza depresiei și tulburărilor anxioase.Conform studiilor sociologice, tulburările psihice și de comportament sunt subdiagnosticate în România, deoarece chiar și simpla consultare a unui medic psihiatru este privită deseori în mod negativ.„Datele CNAS arată că din totalul de 9,1 milioane de asigurați care au beneficiat anul trecut de prescripții medicale decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, circa 440.000 - sub 5% - au avut prescripții pentru o boală psihică sau neurologică degenerative”, precizează CNAS într-un comunicat de presă transmis de Ziua Mondială a Sănătății.Potrivit sursei menționate, printre cele 14 programe naționale de sănătate curative derulate de CNAS se numără și cele care țintesc sănătatea mintală și anumite boli neurologice, dar și alte afecțiuni care, netratate, pot avea consecințe neurologice, cum ar fi diabetul zaharat.“Conștienți de necesitatea creșterii accesului pacienților la tratamentele specifice, am diversificat foarte mult programele naționale, am crescut nivelul finanțării acestora și ne propunem ca în perioada următoare să continuăm dezvoltarea programelor menționate. Totodată, ne propunem ca, în colaborare cu profesioniștii din domeniu, să perfecționăm cadrul normativ existent, în scopul încurajării diagnosticării și tratării cât mai timpurii a tulburărilor psihice și de comportament”, mai transmite CNAS.La data de 10 octombrie se marchează Ziua mondială a sănătății mintale încă din 1992, de când a fost stabilită de către Federația Mondială pentru Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health – WFMH), pentru a crește gradul de conștientizare și educare, la nivel mondial, în privința sănătății mintale.Campania din 2017 are ca temă „Sănătatea mintală la locul de muncă” și pornește de la faptul că mii de oameni cu probleme de sănătate mintală, din întreaga lume, sunt lipsiți de drepturile omului, fiind discriminați, stigmatizați, marginalizați, supuși abuzurilor emoționale și fizice de către comunitatea în care trăiesc.