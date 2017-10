Situaţia bolnavilor de cancer, discutată în Parlamentul european

Situația bolnavilor de cancer, discutată în Parlamentul european

Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR), in parteneriat cu Platforma Europeana de Dezvoltare a organizat o dezbatere in cadrul Parlamentului European dedicata problematicii oncologiei si situatiei pacientilor de cancer. Dezbaterea a fost organizata in cadrul celui de-al doilea eveniment dintr-o serie ce avea loc in anul 2014 sub sloganul “Pacientul Roman – Pacient European”, potrivit paginamedicala.ro.