Sistem de teleecografie 3D, prezentat in premiera nationala la Galati

Un soft dezvoltat in cadrul unui program de cercetare al Agentiei Spatiale Europene si brevetat de profesorul Philippe Arbeille, de la Universitatea din Tours si care permite punerea unui diagnostic clar unui pacient care nu are acces la serviciile unui specialist in imagistica, a fost prezentat, in premiera nationala, la Spitalul de Copii din Galati, scrie Agerpres. Softul permite efectuarea de ecografii de catre un nespecialist, care doar face o miscare de baleaj cu sonda ecografului, iar pe baza imaginilor transmise prin internet la centrul unde exista un specialist, calculatorul ofera apoi imaginea 3D a organului afectat.