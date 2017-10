Singurul centru medical de urgenţă din Mamaia

1

...ce glume proaste ?

Halal centru de urgență ! Am fost la centrul ăsta într-o după amiază cu o problemă, respectiv o plagă tăiată la o mână și m-au trimis frumușel la Spitalul Județean, fără să se uite măcar la rană sau la cârpa pe care o țineam pe rană în loc de pansament, pentru a opri hemoragia . Au spus că ei nu au medic chirurg de urgență iar cel care se afla de serviciu a afirmat că nu are competența necesară. Am simțit atunci că leșin, asta și din cauza durerii și pentru că pierdusem ceva sânge și am plecat cu coada între picioare de la faimoasa Clinică de urgență, către clasicul Spital Județean, unde am fost băgat în seamă și tratat corespunzător...