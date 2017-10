Simptomele insuficienţei renale devin semnale de alarmă când e prea târziu

Simptomele insuficienței renale devin semnale de alarmă când e prea târziu

Rolul rinichilor este de a filtra produșii de metabolism ai organismului, așa numitele „deșeuri”, dar și de a menține un nivel echilibrat de apă, sare și minerale în sânge. Diverse afecțiuni pot duce însă la stoparea funcționării rinichilor, denumită în termeni medicali insuficiență renală. Dr. Bogdan Câmpineanu, medic primar boli interne în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, ne-a declarat că „toate bolile care afectează rinichii sau ficatul pot duce la insuficiență renală”, respectiv ciroza hepatică (afecțiune care distruge celulele hepatice), lupus eritematos sistemic (boală autoimună, prin care organismul creează anticorpi împotriva lui însuși) etc. De asemenea, insuficiența renală poate fi consecința altor afecțiuni, precum insuficiența cardiacă, infarctul miocardic, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, afecțiunile metabolice. Simptomele afecțiunii renale nu sunt remarcate de bolnavi, nefiind de natură să alarmeze decât în stadiile avansate ale bolii. Printre simptome enumerăm: umflarea picioarelor, reducerea cantității de urină, senzația de sete și gură uscată, urină urât mirositoare, senzația de amețeală când bolnavul stă în picioare, lipsa poftei de mâncare, somnolență, iar pe măsură ce boala avansează apar grețurile, vărsăturile, tahicardia, durerea sub cutia toracică, până la nivelul taliei. Medicul atrage atenția că insuficiența renală acută poate avansa la stadiul cronic într-un interval scurt, de la câteva ore, la câteva zile. În final, rinichii își pierd abilitatea de a elimina deșeurile metabolismului și excesul de lichide din organism. Compartimentul de Dializă, deschis în două săptămâni În situația instalării insuficienței renale cronice, bolnavii au nevoie de dializă, prin care funcția rinichiului este realizată artificial. Potrivit dr. Bogdan Câmpineanu, la nivelul SCJU se realizează două forme de dializă, hemodializă și dializă peritoneală. În cazul hemodializei este utili-zat un dializor, un „rinichi artificial”, după cum a arătat specialistul, care asigură o metodă de epurare extrarenală. Sângele și soluția de hemodializă circulă în sensuri opuse, de o parte și de alta a unei membrane semipermeabile care permite traversarea metaboliților (substanțe care contribuie la procesele de metabolism) aflați la concentrații crescute, dar nu și a proteinelor sau a altor elemente. Bolnavii trebuie să se prezinte la tratament de trei ori pe săptă-mână, pentru aproximativ patru ore. În prezent, în SCJU Constanța există un singur aparat de hemodializă, dar reprezentanții unității sanitare au în plan dotarea unui Compartiment de Dializă cu 12 astfel de dispozitive. „Aparatele au sosit deja, astăzi (n.r. ieri) le-a fost făcută proba, urmează ca în aproximativ două săptămâni să fie puse în funcțiune”, ne-a spus dr. Dan Căpățână, managerul spitalului. La ora actuală, aparatul de hemodializă deservește pacienții cu insuficiență renală internați în spital și pe cei care sosesc în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe. După ce va fi deschis noul Compartiment de Dializă, aici vor fi tratați cei aproape 200 de bolnavi de la nivelul întregului județ, care în prezent fac hemodializa la o clinică privată. Restricții alimentare pentru bolnavi Cea de-a doua metodă de dializă, cea peritoneală, folosește peritoneul (membrana care căptușește peretele cavității abdomenului) pentru introducerea în organism a soluției. În ambele metode de dializă, urmarea cu strictețe a tratamentului și respectarea unei diete alimentare ajută la creșterea ratei de supraviețuire. „Avem pacienți care fac dializă și de 18 ani”, a arătat dr. Bogdan Câmpineanu. Potrivit specialistului, stilul de viață are un rol important - atât pentru pacienții care fac dializă, cât și pentru a preveni îmbolnăvirea de insuficiență renală. Astfel, alimentația nu trebuie să fie sărată, nici bogată în carne, ci trebuie consumate multe lichide. De asemenea, expunerea la atmosfera rece și la umiditate dăunează rinichilor, ducând atât la insuficiență renală, cât și la complicații. „Dializa impune un ritm de viață strict, care nu este ușor de suportat, dar are beneficiul unei vieți prelungite, cât mai aproape de una normală”, a concluzionat medicul.