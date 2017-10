Simptome care impun, obligatoriu, un consult proctologic

Dr. Iusuf Timurlenc, medic primar chirurgie generală în cadrul On Clinic Constanța

Schimbările în alimentație, sedentarismul, stresul și ritmul alert pe care viața modernă le presupune, au dus la o creștere alarmantă a bolilor ano-perianale, care au căpătat în ultimul timp un adevărat caracter social. Toate afecțiunile canalului anal se exprimă prin intermediul a cinci - șase simptome și sunt considerate drept afecțiuni aparent banale. Dar, în realitate, sunt responsabile de suferințe importante, cu complicații și sechele majore.Nu trebuie omis faptul că aceste simptome pot ascunde fie debutul, fie expresia unor boli foarte grave, precum cancerul de colon sau rect, iar dacă nu sunt depistare la timp pot determina pierderea momentului terapeutic optim.„Sângerarea anală afectează 10% din populație și în 70-75% din cauze este atribuită hemoroizilor, 15% fisurii anale, iar restul, altor afecțiuni (cum ar fi: tumori benigne sau maligne, recto - colite, diverticuloza, boala Crohn, parazitoze). Este important să știm caracterul sângerărilor, cantitatea, relația cu momentul defecației, dacă picură sau nu pe closet, coafează scaunul sau este amestecat cu acesta. Neglijarea poate duce la anemii severe sau nedepistarea unor boli grave. Sângerarea nu înseamnă exclusiv hemoroizi!Durerea - poate fi sub formă de arsură, presiune, sfâșiere, tenesme, poate avea caracter acut sau cronic, pulsatil sau nu, declanșată de actul defecației sau nu, cu sau fără interval liber. Aceasta poate fi atribuită unei fisuri anale, unor abcese sau tromboze hemoroidale, dar și unei coccidinii, prostatite, fecaloame, cancere pelvine avansate”, explică dr. Iusuf Timurlenc, medic primar chirurgie generală în cadrul On Clinic Constanța.Nu neglijați consultul medical!Ca și în cazul sângerărilor anale, în momentul în care pacienții sesizează scurgeri anale mucoide asociate hemoroizilor, rectocolitelor, colonului iritabil sau fisurilor, trebuie să se adreseze medicului specialist. Pruritul este, de obicei, asociat acestor simptome majore, fiind consecința iritației locale dată de secrețiile ce însoțesc aceste afecțiuni.Tulburările de tranzit trebuie analizate și definite cu acuratețe: tulburările de ritm, constipația, dar și diareea trebuie recu-noscute și tratate corespunzător; tulburările de continență manifestate prin dificultăți de evacuare sau incontinență fecală ce afectează mai mult de 10% din populație pot trăda grave tulburări de statică pelvină sau alte afecțiuni obstetricale, neurologice etc.„Întârzierea recunoașterii și prezentării la medic din neglijență, pudoare, lipsă de educație sanitară, agravează și se pierde momentul optim de tratament, în ciuda faptului că regiunea canalului anal este ușor accesibil și ușor de examinat, fără a necesita o aparatură deosebită.De aceea, îndemnăm pe toată lumea care prezintă vreunul din semnele și simptomele amintite, să se prezinte la un examen proctologic (inspecție, tușeu anal, tușeu rectal, anuscopie, rectoscopie etc.) care devine indispensabil pentru pre-venirea agravării și tratamentul în timpi optimi a acestor afecțiuni”, a completat medicul.