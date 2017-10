Silueta ideală prin acupunctură

V-a trecut vreodată prin cap că acupunctura v-ar putea ajuta să slăbiți? Câteva înțepături și…gata, s-a dus pofta de mâncare! Specialiștii spun că este nevoie de 10, până la 24 de ședințe de acupunctură, în funcție de numărul kilogramelor în plus. Dacă ne ținem de această terapie cam trei luni, putem slăbi până la 20 de kilograme. Acupunctura este o metodă de tratament care își are rădăcinile în China de acum 5.000 de ani. Metoda a devenit cunoscută datorită lui James Reston, reporter al ziarului „New York Times“, care a scăpat, grație acestei metode de tratament, de durerile abdominale post-operatorii, iar mai apoi a răspândit vestea în toată lumea. În ultimii 40 de ani, metoda a început să fie din ce în ce mai utilizată, iar ceea ce la început era doar o bănuială, astăzi a devenit certitudine: acupunctura ajută la vindecarea a multiple boli. Reduce pofta de mâncare Dr. Mirela Cristea, medic de familie cu competență în acupunctură, ne-a explicat că acupunctura ne ajută să slăbim întrucât reglează meridianele energetice de la nivelul stomacului, splinei și pancreasului și reduce, în acest fel, pofta de mâncare. Primele șase ședințe se fac zi de zi, iar următoarele, o dată la două – trei zile. „Acupunctura presupune înțeparea anumitor puncte de pe corpul omenesc, pe suprafața căruia există anumite meridiane pe unde curge energia care ne susține viața. Aceste meridiane sunt de tip Ying si Yang. Acupunctura se bazează pe tratarea diferitelor afecțiuni prin echilibrarea energiilor de la nivelul celor două tipuri de meridiane“, a explicat dr. Cristea. O întrebare pe care și-o pune oricine dorește să apeleze la această metodă de tratament este: „Doare sau nu acupunctura?”. Dr. Cristea ne-a mărturisit că durerea resimțită est aproape imperceptibilă. Cert este faptul că, la cei mai mulți dintre pacienți, teama este cu mult mai mare decât durerea în sine. Dietă corespunzătoare Dacă apelați la acupunctură ca metodă de slăbire trebuie să știți că trebuie să consumați multe fructe, legume, și, în general, hrană mai puțin prelucrată termic pentru a putea fi păstrat aportul de enzime și de vitamine din organism. Este permis consumul de carne de pui, dar și pește. De asemenea, sunt recomandate ceaiurile. Dieta este ușor de ținut, pentru că pacientul nu mai are senzația de foame. Înainte de începerea ședințelor de acu-punctură, nu este indicat să se consume o cantitate mare de alimente, dar nici cafea sau băuturi alcoolice. Costul unei ședințe este de 25 lei. Medicul Mirela Cristea ne-a declarat că multe constănțence apelează la acupunctură pentru a ajunge la greutatea ideală.V-a trecut vreodată prin cap că acupunctura v-ar putea ajuta să slăbiți? Câteva înțepături și…gata, s-a dus pofta de mâncare! Specialiștii spun că este nevoie de 10, până la 24 de ședințe de acupunctură, în funcție de numărul kilogramelor în plus. Dacă ne ținem de această terapie cam trei luni, putem slăbi până la 20 de kilograme. Acupunctura este o metodă de tratament care își are rădăcinile în China de acum 5.000 de ani. Metoda a devenit cunoscută datorită lui James Reston, reporter al ziarului „New York Times“, care a scăpat, grație acestei metode de tratament, de durerile abdominale post-operatorii, iar mai apoi a răspândit vestea în toată lumea. În ultimii 40 de ani, metoda a început să fie din ce în ce mai utilizată, iar ceea ce la început era doar o bănuială, astăzi a devenit certitudine: acupunctura ajută la vindecarea a multiple boli. Reduce pofta de mâncare Dr. Mirela Cristea, medic de familie cu competență în acupunctură, ne-a explicat că acupunctura ne ajută să slăbim întrucât reglează meridianele energetice de la nivelul stomacului, splinei și pancreasului și reduce, în acest fel, pofta de mâncare. Primele șase ședințe se fac zi de zi, iar următoarele, o dată la două – trei zile. „Acupunctura presupune înțeparea anumitor puncte de pe corpul omenesc, pe suprafața căruia există anumite meridiane pe unde curge energia care ne susține viața. Aceste meridiane sunt de tip Ying si Yang. Acupunctura se bazează pe tratarea diferitelor afecțiuni prin echilibrarea energiilor de la nivelul celor două tipuri de meridiane“, a explicat dr. Cristea. O întrebare pe care și-o pune oricine dorește să apeleze la această metodă de tratament este: „Doare sau nu acupunctura?”. Dr. Cristea ne-a mărturisit că durerea resimțită est aproape imperceptibilă. Cert este faptul că, la cei mai mulți dintre pacienți, teama este cu mult mai mare decât durerea în sine. Dietă corespunzătoare Dacă apelați la acupunctură ca metodă de slăbire trebuie să știți că trebuie să consumați multe fructe, legume, și, în general, hrană mai puțin prelucrată termic pentru a putea fi păstrat aportul de enzime și de vitamine din organism. Este permis consumul de carne de pui, dar și pește. De asemenea, sunt recomandate ceaiurile. Dieta este ușor de ținut, pentru că pacientul nu mai are senzația de foame. Înainte de începerea ședințelor de acu-punctură, nu este indicat să se consume o cantitate mare de alimente, dar nici cafea sau băuturi alcoolice. Costul unei ședințe este de 25 lei. Medicul Mirela Cristea ne-a declarat că multe constănțence apelează la acupunctură pentru a ajunge la greutatea ideală.