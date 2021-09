SIDA, boala care nu se vindecă, dar nici nu poate fi prevenită

SIDA (sindromul imunodeficienţei umane dobândite) nu se transmite, HIV-ul, aflat în organismul persoanei infectate în diferite concentraţii în lichidele biologice (sânge, spermă, secreţii, lapte matern, materii fecale, urină, saliva, lacrimi, secreţii nazale etc.), însă, da. La ora actuală, există numeroase căi de transmitere a virusului, dar calea sexuală a rămas cea mai frecventă. Medicii afirmă că SIDA este una dintre cele mai periculoase boli care există, pentru că nu se vindecă, dar nici nu poate fi prevenită prin vaccin. De fapt, impropriu o numim boală, este un sistem de boli care afectează organismul, în urma acţiunii de destructurare a apărării pe care o are HIV-ul. Aşa se face că, din momentul în care se instalează în organism, HIV distruge sistemul imunitar. Acest lucru nu se întâmplă într-o săptămână, într-o lună sau într-un an, durează între şapte şi zece ani până se manifestă SIDA.