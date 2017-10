Sforăitul nocturn distruge creierul

Ştire online publicată Marţi, 16 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de știință italieni susțin că sforăitul cronic în timpul nopții generează modificări distructive la nivel cerebral, prin reducerea cantității de materie cenușie și diminuarea considerabilă a facultăților mintale, potrivit unui studiu publicat în ultimul număr al revistei American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Conform romedic.ro, o astfel de descoperire a fost făcută de o echipă de cercetători de la Institutul San Raffaele din Milano. Cercetătorii au comparat un grup de persoane care suferă de sforăit cronic cu unele care nu suferă de o asemenea disfuncție. În cursul studiului, oamenii de știință italieni au examinat atât anatomia creierului subiecților, cât și abilitățile mintale, inclusiv memoria, atenția, perspicacitatea, gândirea abstractă. Drept urmare, în cazul persoanelor care sforăie în somn s-a descoperit o lipsă semnificativă de materie cenușie, în special în acele zone ale creierului responsabile de gândire abstractă și rezolvarea diferitelor probleme. În plus, testele de inteligență au relevat în cazul celor care sforăie abilități mintale mai reduse în comparație cu persoanele care nu se confruntă cu o astfel de problemă. Totodată, savanții italieni au descoperit și modalitatea prin care pot fi ajutate persoanele cu acest gen de probleme. Materia cenușie poate fi restabilită prin terapii respiratorii adecvate, ceea ce s-a demonstrat în cadrul experiențelor. Cercetătorii promit să continue să aprofundeze studiile în problema recuperării creierului celor care suferă de sforăit cronic.