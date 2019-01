Sfecla, un aliment minune!

Chiar dacă nu vă vine să credeți, sfecla roșie poate face adevărate minuni pentru sănătatea voastră, pentru că ea conține o mulțime de substanțe benefice, cum ar fi vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu și antioxidanți. Tocmai de aceea, a precizat Amalia Popa, nutiționist, este indicat s-o consumați cât mai des.Aceasta a declarat că sfecla poate ajuta la tratarea afecțiunilor hepatice, ale căror simptome pot fi ameliorate prin consumul de sfeclă roșie. Astfel, ficatul gras, ficatul obosit, ficatul leneș sau hepatit sunt boli în care sfecla roșie ajută la îmbunătățirea metabolismului celular și prelungește viața celulelor hepatice.Totodată, sfecla roșie conține o gamă largă de vitamine, minerale și substanțe active. Printre acestea, ea conține fier, dar și acid folic, extrem de importante în producerea de globule roșii la nivelul măduvei osoase hematogene.Conform unor studii recente, un pahar de 250 ml de suc din sfeclă roșie, pe zi, scade considerabil tensiunea arterială. Desigur, cu cât tensiunea este mai crescută, cu atât scăderea este mai mare. În plus, în cazul în care ar fi consumată pe scară largă, sfecla roșie ar putea reduce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare, sunt de părere cercetătorii.Betacianina, cea care îi dă culoarea roșie este un antioxidant puternic, care are proprietăți de prevenire a cancerului. Oamenii de știință spun că această betacianină a încetinit cu 12,5% progresia tumorilor în cazul cancerului de prostată și a celui mamar. Nu în ultimul rând, sfecla roșie poate ajută la progresia demenței, acest lucru fiind posibil datorită oxidului nitric care crește fluxul de sânge către creier. De asemenea, nivelul crescut de acid folic pe care îl conțin 2-3 sfecle mari joacă un rol important în prevenirea bolii Alzheimer.