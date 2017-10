Sfecla rosie, un aliat in lupta cu bolile cardiace si digestive

Sfecla rosie are in compozitia sa multe substante nutritive, cu efect benefic pentru sanatate. Printre acestea se numara vitamina A, vitaminele din complexul B, vitamina C, sulf, sodiu, calciu, fier, iod, potasiu si antioxidanti, cu alte cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie.Sfecla rosie, consumata in otet, proaspata sau coapta, este considerata un superaliment cu numeroase beneficii pentru sanatate.Contine fier, acid folic, azotati, magneziu si antioxidanti care au rolul de a preveni cancerul. Azotatii, care se transforma in oxid de azot in organism reduc tensiunea arteriala iar studii anterioare au descoperit ca pot imbunatati performantele fizice. Se crede ca nitratii dilata vasele de sange si permit unei cantitati mai mari de oxigen sa ajunga la inima.Gratie aportului ridicat de magneziu, sfecla mareste productia de globule rosii din corp. Mai contine aminoacizi, esentiali in dezvoltarea si mentinerea tesutului muscular.