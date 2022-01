Sfaturi utile pentru scăderea glicemiei

Deşi orice pacient cu diabet trebuie să urmeze un tratament medicamentos adecvat pentru a-şi regla glicemia, puteţi suplimenta tratamentul cu câteva remedii naturiste. Glucoza este una dintre cele mai importante surse de energie pe care organismul le are la dispoziţie. Ca urmare, cu cât faceţi mai multă mişcare, cu atât aveţi nevoie de mai multă energie. Astfel, o rutină de exerciţii adecvată este una dintre cele mai bune soluţii pentru reglarea glicemiei. În plus, exerciţiile fizice pot reduce necesarul de insulină al pacienţilor care necesită o cantitate suplimentară din acest hormon.





Aşa că, pentru început, ar fi ideal să vă stabiliţi o rutină de exerciţii de dificultate medie pe care să le practicaţi în fiecare zi, timp de 20-30 de minute. Apoi, trebuie să ştiţi că orice aliment care conţine carbohidraţi va contribui la creşterea nivelului de glicemie. Specialiştii spun că pentru a preveni această problemă, este necesar să evitaţi consumul excesiv al alimentelor bogate în carbohidraţi. În principiu, consumul de carne slabă, cum ar fi cea de peşte, piept de pui sau cotlete de porc, ajută la reducerea cantităţii de glucide ce sunt transformate în glucoză. Aceasta va ajuta organismul să regleze mai uşor nivelul de glicemie.





Se ştie, persoanele care au glicemia crescută se află mereu în căutarea unei modalităţi de a ţine nivelul zahărului din sânge sub control. Ele trebuie să fie extrem de atente, deoarece una dintre consecinţele posibile ale problemei lor de sănătate este chiar moartea. În cazul persoanelor sănătoase, glicemia are valori cuprinse între 80 şi 100 de miligrame per decilitru de sânge. Practic, nivelul de glucoză din organism este reglat de un hormon numit insulină, a cărei funcţie primară este tocmai gestionarea acestei substanţe. Din păcate, persoanele care suferă de diabet fie nu pot produce insulină într-o cantitate suficient de mare, fie devin rezistente la acest hormon, ceea ce le îngreunează capacitatea de a-şi ţine sub control nivelul glicemiei.