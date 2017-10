Sfaturi utile. Cum purifici apa de la robinet

In ultima vreme, s-a impamantenit tendinta ca, in scopul hidratarii sau al satisfacerii senzatiei de sete, sa se inlocuiasca apa de la chiuveta cu cea imbuteliata. Desi in legatura cu prima nu exista certitudinea lipsei de agenti contaminanti din compozitia ei, iar in legatura cu a doua se vehiculeaza ideea ca peturile sunt toxice, este cert faptul ca nu putem renunta la acest element vital. Tocmai de aceea, in articolul de fata, ne-am gandit sa va oferim o solutie ieftina si sanatoasa: purificarea apeide la chiuveta.Iata, asadar, care sunt cele mai sigure metode prin care putem obtine purificarea apei si care este modul corect de depozitare a acesteia!Purificarea apei este o etapa deosebit de importanta, de aceea si apa provenita din aceste surse trebuie fiarta inainte de a fi consumata. Retine, insa, ca majoritatea poluantilor chimici nu pot fi eliminati prin fierbere!Daca observi ca apa este tulbure, filtreaza-o inainte de a o consuma. In acest scop, poti folosi filtre de cafea, prosoape de hartie, tifon sau dischete de bumbac, pe care sa le introduci intr-o palnie. Apa astfel filtrata trebuie fiarta cel putin un minut, apoi racita si pusa in recipiente. Adauga in fiecare recipient cate 2 picaturi de inalbitor de uz casnic, care sa contina 5,25% hipoclorit de sodiu si care are rolul de a pastra calitatea apei in timpul depozitarii.