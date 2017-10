Sfaturi simple pentru a ţine diabetul sub control

Sfaturi simple pentru a ține diabetul sub control

Sute de milioane de persoane din toată lumea suferă de diabet, iar în România statisticile oficiale arată că sunt mai mult de un milion de diabetici. Persoanele care au cazuri de diabet în familie dar nu au dezvoltat încă boala ar trebui să își schimbe stilul de viață dacă vor să se mențină sănătoase.Diabetul poate fi ținut sub control prin pierderea kilogramelor în plus. Chiar și patru sau cinci kilograme în minus pot reduce semnificativ riscul dezvoltării diabetului. În plus, această boală poate fi combătută prin mișcare fizică și plimbări cât mai dese. În urma studiilor s-a constatat că persoanele cu glicemia mare, care fac exerciții, au cu 40% mai puține șanse de a face diabet. Totodată, specialiștii recomandă salata verde cu oțet înainte de o masă copioasă, pentru a regla nivelul zahărului din sânge. Efectul oțetului este similar cu cel al unor medicamente care scad glicemia. Totodată, cafeaua este indicată celor care suferă de diabet, deoarece mărește metabolismul și conține potasiu, magneziu și antioxidanți care ajută celulele să absoarbă zahărul.