Sfaturi pentru mămicile „pe stil vechi”, sau cum să-ţi creşti copilul după gura bunicii

Sfaturi pentru mămicile „pe stil vechi”, sau cum să-ți crești copilul după gura bunicii

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Curentul (ca și boală) nu există.Strănutul și sughițul sunt normale la bebeluși, nu le e frig, pe bune.Apa în urechi = otită; în burta mă-sii tot în lichid a stat.Vigantolul este valabil exact cât scrie producătorul, nu o lună.Bebelușului nu-i este poftă, te imită cum faci când bagi în tine.Nu-i trebuie ceai, îi ajunge laptele (și apa după 6 luni).Îi pui căciula în casă, numai dacă și tu stai cu fesul tras pe urechi la TV.Îl poți scoate afară și iarna, nu trebuie să îmbobocească trandafirii.Nu-i pune fular pe mufă. Fui! Caca!Îl poți spăla și plimba chiar dacă nu e botezat; garantez că nu îl vizitează spiritele să ți-l ia.Nu-l înfășa; never; risc de displazie de șold.Răcește de la viruși/ bacterii, nu de la frig. Clar?Nu-l tunde zero, că nu va avea coamă de leu oricum; e vrăjeală, te-au mințit babele.Dacă sughiță, nu-i da lămâie; nu am văzut adulți lingând lămâie când sughiță, de ce să chinui bietul suflețel?Sursa: www.facebook.com