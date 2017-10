Sfaturi pentru a rămâne sănătos şi în perioada de post

Sfaturi pentru a rămâne sănătos și în perioada de post

Postul Sfintei Mării a început deja din prima zi a lunii august. Până pe 15 august, credincioșii ar trebui să se abțină de la produse din carne, lapte, ouă sau orice alte alimente de origine animală, dar și de la consumul de alcool și tutun. Medicii îi atenționează, însă, pe cei care țin post, să urmeze anumite sfaturi dacă vor să nu se îmbolnăvească.În perioada de post, cele mai consumate alimente sunt legumele și fructele, o oportunitate excelentă pentru organism de a scăpa de toxine. Cu toate acestea, în lipsa proteinelor, a grăsimilor bune și a calciului, corpul dă semne de slăbiciune. Potrivit specialiștilor, trebuie să fim precauți cu ce mâncăm în tot acest timp și să ne asigurăm că organismul nostru primește tot ce are nevoie pentru a funcționa în parametri normali.Cine nu are voie să țină postSpre deosebire de posturile de Crăciun și de Paște, postul Sfintei Mării este mai scurt, durează doar două săptămâni și este ocazia perfectă pentru a ne detoxifia organismul și chiar și pentru a pierde kilogramele acumulate în plus.Pe de altă parte, este important să știm că postul nu este recomandat pentru toate persoanele. Acest sfat îl primim chiar de la medici, care îi sfătuiesc pe bolnavii cu afecțiuni cronice și pe copii să nu renunțe la proteine.„Lipsa proteinelor și a calciului nu trebuie neglijată în cazul copiilor, al bolnavilor de hepatită într-o formă avansată sau al celor care suferă de ciroze. De ase-menea, postul nu este bun nici pentru sănătatea bolnavilor de cancer sau a celor cu afecțiuni autoimune”, am aflat de la dr. Iulia Nicolescu, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și metabolism.În cazul în care părinții vor cu tot dinadinsul să țină post împreună cu cei mici, ar trebui să le suplimenteze acestora alimentația cu calciu, iar perioada de „regim” nu ar trebui să fie mai mare de câteva zile. Același lucru este valabil și pentru persoanele mai în vârstă, pentru care nu este recomandat consumul de crudități.Alimente recomandate în timpul postuluiDeși nu sunt digerate la fel de ușor ca proteinele animale, proteinele vegetale sunt la fel de bune pentru organism. În această perioadă, puteți asimila proteinele vegetale din consumul de nuci, migdale, linte, soia și ciuperci, iar pentru a menține o senzație de sațietate, sunt indicate și semin-țele de in.„Pentru adulții care au un sistem imunitar mai slăbit și care doresc să treacă prin această perioadă de purificare trupească și spirituală, recomandăm produ-sele din soia. De fapt, soia este foarte bună pentru toți cei care țin post, fiind un supliment important de proteine”, a mai afirmat dr. Iulia Nicolescu.Alte produse alimentare de post, bogate în grăsimi, sunt cerealele integrale, alunele, margarina, germenii de grâu și uleiul de soia. De asemenea, calciul este foarte important în post pentru a menține organismul sănătos. „Suplimentele de calciu, mineralele și vitaminele sunt esențiale în timpul postului”, a precizat dr. Iulia Nicolescu. Corpul își poate extrage calciul din semințe de susan, spanac, broccoli, napi, varză, conopidă, țelină, mazăre și fasole verde.Cu toate acestea, cele mai la îndemână alimente de post în această perioadă, rămân fructele și legumele proaspete, pe care le puteți mânca în stare naturală, fierte sau coapte.Ce greșeli ar trebui să evitați în perioada postuluiPersoanele care aleg să țină post în această perioadă trebuie să fie foarte atente la ce consumă, deoarece întreruperea bruscă a unei alimentații bogate în proteine și grăsimi animale poate provoca anemie și slăbiciune. În același timp, un exces alimentar de produse vegetale poate duce la îngrășare.„Postul nu este o cură de slăbire și nu este echivalent cu greva foamei, din contră, se poate întâmpla exact pe dos mai ales în cazul celor care consumă în exces pro-duse făinoase. Nu trebuie insistat pe produsele care arată ca și cele de dulce, postul trebuie să caute simplitatea alimentului de bază”, susține dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist. Totodată, medicul mai spune că orice fel de exces ar trebui evitat în timpul postului.Potrivit dr. Bilic, postul de o zi nu durează până la apusul soarelui sau până la miezul nopții, ci de dimineață până a doua zi dimineață. „În acest fel, se va evita riscul de a adormi sătul și de a nu te mai odihni cum trebuie”, explică nutriționistul.