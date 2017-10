Sfaturi pentru a menţine rinichii sănătoşi

Sfaturi pentru a menține rinichii sănătoși

Rinichii au rolul de a filtra sângele și de a elimina reziduurile toxice, menținând în felul acesta balanța între fluidele și sărurile din orga-nism. În ultimii ani, însă, se constată o creștere a numărului constănțenilor care acuză afectarea rinichilor. Potrivit dr. Liliana Tuță, medic nefrolog, se poate dezvolta o afecțiune a rinichilor, precum litiază, pietre la rinichi sau insuficiență renală, inclusiv ca efect secundar la o altă afecțiune, de obicei cardiovascu-lară. Iar, după cum se știe, țara noastră este „campioană” la nivelul Europei în ceea ce privește numărul celor care suferă din cauza acestor afecțiuni. Pentru a nu fi nevoiți să faceți, toată viața, dializă (singurul tratament existent pentru insuficiență renală - cu excepția transplantului de rinichi!), dar și pentru a nu bate drumul între spitale pentru inter-venții chirurgicale pentru eliminarea calculilor, medicii nefrologi vă sfătuiesc să acordați o atenție deosebită protejării sănătății rinichilor. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre măsurile pe care le puteți lua. Beți cât mai multă apă Apa diluează urina, previne depunerea de săruri și formarea litiazei renale. De aceea, este important să consumați cât mai multă apă. Recomandat este să beți între 10 și 12 pahare de apă pe parcursul unei zile, la care se adaugă supe, ciorbe, sucuri etc. Puteți începe chiar de dimineață, când este bine să beți o cană de apă pe stomacul gol. Sarea în bucate nu este sănătoasă Alimentația bogată în sodiu, adică sărată, duce la creșterea tensiunii arteriale. Netratată, hipertensiunea arterială favorizează apariția bolilor de rinichi. De aceea, evitați brânza sărată, murăturile, afumăturile sau meze-lurile. De asemenea, nu adăugați sare în mâncare. Dacă este neapărat nevoie, înlocuiți-o cu lămâie sau alte condimente. Proteine sunt bune, dar nu în exces Organismul are nevoie, zilnic, de aproximativ 0,8 grame de proteine la un kilogram din greutate. Dacă dieta este foarte bogată în proteine, este posibil să apară calculii renali. Alegeți, pentru a asigura proteinele de care are organismul nevoie, produse precum carne de vită slabă, pui, pește, ouă. Alte măsuri prin care puteți preveni îmbolnăvirea de rinichi sunt controlul periodic al tensiunii și glicemiei (diabetul favorizează apariția afecțiunilor renale), prevenirea obezității, evitarea fumatului și auto-medicației.