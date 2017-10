Sfaturi pentru a avea o piele sănătoasă şi frumoasă

Sfaturi pentru a avea o piele sănătoasă și frumoasă

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pielea, asemenea oricărui alt organ, are un ciclu de 24 de ore, influențat de factorii externi, precum lumina solară, temperatura, poluarea sau gradul de umezeală din mediu, dar și de hormonii naturali secretați de glandele endocrine. Motiv pentru care, atrag atenția specialiștii, în îngrijirea adecvată a pielii trebuie să se țină cont de toți acești factori. // Influența temperaturii - pielea este sensibilă la variațiile de temperatură. „Dotată” cu mecanisme de termoreglare, pielea depune eforturi suplimentare pentru adaptare, în anotimpurile de tranziție, toamna și primăvara. Toamna, pielea își pierde din strălucire, devine palidă, este deshidratată și se confruntă cu un deficit de sebum. Celine Laperdrix, doctor in biologie si dermatolog, recomandă, pentru cele trei luni de toamnă, măștile hrănitoare și hidratante, indiferent de tipul de ten. „Folosiți fructele de sezon și beți cât mai multă apă”, a precizat specialistul. În timpul iernii, ar trebui să profităm de zilele însorite pentru a „încărca” pielea cu vitamina D, iar cremele hidratante nu ar trebui să lipsească. // Ciclul menstrual - femeile au parte, la fiecare 27 - 28 de zile, de o reînnoire celulară, iar oscilația hormonilor feminini are efecte imediate asupra pielii. Specialistul recomandă ca în primele zece zile de la apariția menstrei să se evite peeling-ul, gomajul și alte măsuri drastice asupra pielii. // Alternanța zi - noapte - în timpul zilei, prin secreția de sebum și prin pH, pielea se „apără” de agresiunile din exterior. Drept pentru care, curățarea pielii, dimineața, trebuie să fie delicată, pentru a nu înlătura în totalitate sebumul, barieră naturală de protecție. Secreția de sebum este minimă dimineața și atinge un maxim la prânz, în jurul orei 13,00, în timp ce pH-ul este maxim dimineața, când asigură cea mai bună protecție și scade spre seară. Mecanismele de regenerare sunt active în timpul nopții, în special între orele 23,00 și 03,00. Acesta este motivul pentru curățarea tenului, dar și pentru hrănirea suplimentară cu o cremă adecvată. Specialistul mai recomandă ca o dată sau de două ori pe săptămână să nu fie folosită crema de noapte, ci doar să fie curățată fața.