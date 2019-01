Sfaturi importante de la medic, în plin sezon de gripă: "Imunitatea EȘTI TU! N-am ce-ți da!"

"Cum se crește imunitatea? Hmm?? Te-am prins în capcană? Ai fost curios să afli cum? Atunci, citește basmul meu.Vă fac un model cinematografic despre cum e cu imunitatea, imunitate însemnând, de fapt, totalitatea metodelor prin care corpul tău, SINGUR, se apără de dușmanii – microbi.Să comparăm corpul tău cu propia casă. Un apartament, să zicem. Cum te ferești de spărgători?Întâi, cel mai simplu, punând o ușă la intrare. Clar. Apoi, te asiguri că funcționează bine clanța, apoi mai pui o yală și încui cu cheia. Unii, mai preventivi, încuie chiar cu două chei! Ce mai faci ca să te aperi? Închizi geamurile, le pui plasă contra insectelor, montezi obloane. DAR!! Corpul tău e mult mai deștept decât atât! Pe lângă apărarea prin uși și geamuri (deci din gură, nas, urechi, puță etc), ține și niște polițiști de veghe zi și noapte, ca să te apere la nevoie. Corpul tău are niște polițiști care se plimbă nonstop din odaie în odaie și, dacă-i bai, intervin imediat (imunitatea umorală/celulară).Așa cum descriu eu mai sus, așa ne apărăm, majoritatea, de boli infecțioase!Cu toate acestea, deși apărați la bunul simț, există hoți care să-țí spargă geamul sau ușa? Există!Dar care să-ți mai și dea în cap, după ce fură? Există!Există, dar mult, (MULT!!) mai rar, decât să nu te calce niciun hoț!De ce ajung infractorii să intre în casa ta? Din două motive:-Fie ai nesocotit apărarea de bază și ai lăsat ușa larg deschisă noaptea (adică chiar te bagi cu cizma într-un focar infecțios, fără să-ți pese!)-Fie el, infractorul, e diabolic, parșiv și mai bun decât tine+polițiștii tăi. (Adică se declanșează o boală).Odată intrat hoțul în casă, încerci (tu+polițaii de serviciu de prin camere), să-l prindeți. Și-l cam prindeți. Fiindcă voi sunteți mulți, luptați pe teren propriu, iar hoțul e singur, între străini. Dacă nu-l prindeți, oricum fuge el de frică. (Este faza de boală virală care, ușor ajutată, se încheie prin tine, nu prin medicamente.)Dacă, însă, deși-l alergi pe hoț prin casă două- trei zile, iar el nici nu pleacă, nici nu se potolește, chemi mascații&autoritățile în ajutor. Adică ești nevoit să începi, totuși, cu doctorii +/_ medicamentele.Bazat pe acest model, află mai bine care-i cea mai mare tâmpenie pe care o poți face!E cam așa: stai tu noaptea-n pat insomniac, ușile bine ferecate, nevasta doarme molcom. Pe sub geam, pe trotuar, se mai aud pași de trecători, dar tu sesizezi un foșnet pe aleea din spate și-ți pare că cineva încearcă clanța pe dinafară. Nu ciulești urechile, nu aștepți să vezi dacă zgomotul se repetă, nu te bazezi pe ajutoarele din casă, nici pe 112, ci te înarmezi cu un pistol mitralieră de ultimă geneație/producție americană și începi să tragi haotic în jur. Adică, începi cu un antibiotic de la primul foșnet!În timp ce tragi haotic prin aer, îți împuști nevasta, fiindcă era lângă tine, ucizi toți polițiștii care te păzeau (imunitatea!) și lași geamurile fără sticle. Ușa ciuruită basculează în bătaia vântului. Ba mai omori și doi-trei trecători care se aflau întâmplător prin zonă, când tu mitraliai.EXACT acesta este modelul antibioticului în viroze!! Când tu ucizi fără milă totul, sperând că, printre cadavre, se află și infractorul care PUTEA cândva să te atace. Nici măcar nu-i sigur că te-ar fi atacat. În jurul tău zac leșuri, casa-i ca după război, tu văduv de război, apoi te miri că intră la furat și un copilaș de patru ani, într-atâta ești de vulnerabil! Și tu vei face cu nervii.De ce dau chiar și unii medici antibiotic, din prima? De ce îți pun chiar ei mitraliera-n mână?-Pentru că POT! În România, ai acces destul de ușor la „mitralieră”, fără prea multe reglementări. Aproape te îmbie din vitrină!-Pentru că unii sunt incompetenți. Există incompetenți, în orice breaslă! Chiar și la o centrală atomică, altfel nu-mi explic cum pot exploda.-Pentru că se spală pe mâini de tine. Orice catastrofă ar urma, el poate zice “Dar ți-am dat mitraliera-n mână, dragule! Mai multe… chiar n-aveam ce să fac!”, în timp ce de toate dezastrele post împușcături, vei fi păgubit doar tu, nu el.Ce catastrofe pot urma? Imprevizibilul sau rarisimul din medicină. Aceleași ca-n viața reală. Te poate călca TIR-ul pe un trotuar? Poate. Dar care-i șansa?La final, aduc în discuție cererea multor pacienți: – Dați-mi ceva pentru imunitate!Vă rog să reluați mental modelul de mai sus.Imunitatea EȘTI TU! N-am ce-ți da. Îți pot lua, eventual, banii. Pentru imunitate, dacă vreau să te ajut, mai bine te învăț ce SĂ NU faci, adică acest articol!!Dar dacă tu nu și nu, dacă tu Batman Batman după ce-mi scuip plămânii (tastatura) povestind, atunci ok. Te ajut să-ți cheltui economiile… sau te las să mitraliezi singur. Nu mă bag în bătaia puștii tale ca să te salvez!"