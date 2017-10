Sfaturi de urmat în Postul Paştelui

1

Viata ca o cautare

Daca postul este descris ca o perioada in care cei care vor sa se apropie mai mult de divinitate sau, mai degraba, isi testeaza capacitatea de a se supune unor reguli/dogme create de altii, inseamna ca respectarea lui de catre cei care fac, atat in post, cat si in afara lui, sa-l sarbatoreasca asa cum se cuvine, nu? Daca postul este descris ca o perioada in care cei care vor sa se apropie mai mult de divinitate sau, mai degraba, isi testeaza capacitatea de a se supune unor reguli/dogme create de altii, inseamna ca respectarea lui de catre cei care fac, atat in post, cat si in afara lui, sa-l sarbatoreasca asa cum se cuvine, nu? http://www.romaniatv.net/tag/postul-pastelui_31101