Sfaturi de la specialişti pentru a rămâne sănătoşi

Sfaturi de la specialiști pentru a rămâne sănătoși

Din 1950, Ziua Mondială a Sănătății este celebrată, în fiecare an, pe 7 aprilie, pe o temă care evidențiază un domeniu prioritar pentru OMS. Ziua Mondială a Sănătății este o oportunitate pentru întreaga lume de a se concentra asupra unei probleme majore de sănătate publică la nivel global. În acest an, Ziua Mondială a Sănătății are ca temă combaterea noilor maladii de tipul malariei, pusă pe seama schimburilor comerciale. La Constanța, specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică susțin că sistemul de sănătate trebuie adaptat nevoilor populației; prin adoptarea unui stil de viață sănătos pe parcursul întregii vieți, puteți avea o bătrânețe activă, sănătoasă și fericită. „Ca în fiecare an, mesajul care vrem să ajungă la populația constănțeană este următorul: pe lângă măsurile elementare de alimentație și igienă, importantă este și verificarea stării de sănătate. În acest context, sperăm ca noul pachet de servicii medicale de bază să fie o pârghie în atingerea acestui obiectiv. Pentru că, în ciuda faptului că aproape zilnic ajung la oameni mesaje de acest tip, rata mortalității din cauza diagnosticării tardive este în continuă creștere. Așadar, populația trebuie să învețe să își protejeze inima, să meargă la controalele regulate, mai ales dacă suferă de boli cronice, să cunoască informații minime despre colesterol, hipertensiune, glicemie sau cancer, în cazul femeilor”, a explicat dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța.